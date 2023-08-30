Золото та срібло! Українці вибороли ще дві медалі на ЧС із кульової стрільби

Збірна України виборола ще дві нагороди на чемпіонаті світу з кульової стрільби, що триває у Баку, Азербайджан.

Наші спортсмени взяли нагороди у стрільбі з малокаліберної гвинтівки по рухомій мішені, 50 м (повільний та швидкий рух).

26-річний Ігор Кізима став віцечемпіоном світу в індивідуальному заліку МГ-12, та разом із Данилом Даниленком і Денисом Баблюком зійшов у цій вправі на найвищу сходинку п’єдесталу у командній першості.

Для трьох спортсменів це не перша нагорода на цих змаганнях. Напередодні, 29 серпня, Баблюк став чемпіоном світу у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з перемінною швидкістю, 10 м, а Кізима виборов у цій вправі срібло. Разом із Даниленком вони святкували перемогу у командній першості.

У жінок у вівторок Валентина Гончарова виграла бронзу в індивідуальному заліку у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з перемінною швидкістю, 10 м. Разом із Галиною Авраменко та Вікторією Рибоваловою вона стали другими у команді.

Станом на 30 серпня збірна України на чемпіонаті світу з кульової стрільби виборола 11 нагород, з яких п’ять – золоті.

Фото: Azerbaijan Shooting Federation

Джерело : НОК

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