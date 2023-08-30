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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Золото та срібло! Українці вибороли ще дві медалі на ЧС із кульової стрільби

Ігор Кізима

Збірна України виборола ще дві нагороди на чемпіонаті світу з кульової стрільби, що триває у Баку, Азербайджан.

Наші спортсмени взяли нагороди у стрільбі з малокаліберної гвинтівки по рухомій мішені, 50 м (повільний та швидкий рух).

26-річний Ігор Кізима став віцечемпіоном світу в індивідуальному заліку МГ-12, та разом із Данилом Даниленком і Денисом Баблюком зійшов у цій вправі на найвищу сходинку п’єдесталу у командній першості.

Для трьох спортсменів це не перша нагорода на цих змаганнях. Напередодні, 29 серпня, Баблюк став чемпіоном світу у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з перемінною швидкістю, 10 м, а Кізима виборов у цій вправі срібло. Разом із Даниленком вони святкували перемогу у командній першості.

У жінок у вівторок Валентина Гончарова виграла бронзу в індивідуальному заліку у стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з перемінною швидкістю, 10 м. Разом із Галиною Авраменко та Вікторією Рибоваловою вона стали другими у команді.

Станом на 30 серпня збірна України на чемпіонаті світу з кульової стрільби виборола 11 нагород, з яких п’ять – золоті.

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Вікторія Рибовалова

Фото: Azerbaijan Shooting Federation

Джерело: НОК
Чемпіонат світу
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