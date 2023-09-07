Последний взгляд на именную Барби: Харлан рассказала, на что пойдут средства от продажи куклы
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан попрощалась с именной куклой Барби, которую продали на благотворительном аукционе за $10,4 тыс.
Соответствующим снимком 33-летняя спортсменка поделилась на своих страницах в социальных сетях.
— Это я прощаюсь с Барби. Последний взгляд на нее, но не сильно грущу, потому что сумма в $10 400, за которую она была продана, пойдет на реабилитацию наших бойцов. Делаем шаги к приближению нашей победы и помогаем нашим защитникам вместе, — написала в посте к фото Ольга.
Эксклюзивную куклу Барби в честь Харлан продали на аукционе в конце августа. Участники сделали пять ставок, а финальная была на сумму в $10,4 тыс., что эквивалентно более 382 тыс. грн.
Вырученные от продажи куклы Барби средства передадут клинике, которая занимается реабилитацией военнослужащих.
В 2020 году саблистка Ольга Харлан стала первой украинкой в серии Barbie Role Models, которую компания обновляет ежегодно к Международному дню женщин. Кроме нее прототипами для куклы тогда стали теннисистка Наоми Осака, сноубордистка Хлоя Ким, художница Фрида Кало, футболистка Амандин Анри и другие.
Фото: Ольга Харлан
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