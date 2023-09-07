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Останній погляд на іменну Барбі: Харлан розповіла, на що підуть кошти від продажу ляльки

Ольга Харлан із Барбі

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан попрощалася з іменною лялькою Барбі, яку продали на благодійному аукціоні за $10,4 тис.

Відповідним знімком 33-річна спортсменка поділилася на своїх сторінках у соціальних мережах.

— Це я прощаюся з Барбі. Останній погляд на неї, але не сильно сумую, тому що сума в $10 400, за яку її було продано, піде на реабілітацію наших бійців. Робимо кроки до наближення нашої перемоги та допомагаємо нашим захисникам разом, – написала у пості до фото Ольга.

Ексклюзивну ляльку Барбі на честь Харлан продали на аукціоні наприкінці серпня. Учасники зробили п’ять ставок, а фінальною була на суму у $10,4 тис., що еквівалентно понад 382 тис. грн.

Виручені від продажу ляльки Барбі кошти передадуть клініці, яка займається реабілітацією військовослужбовців.

У 2020 році шаблістка Ольга Харлан стала першою українкою у серії Barbie Role Models, яку компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок. Окрім неї прототипами для ляльки тоді стали тенісистка Наомі Осака, сноубордистка Хлоя Кім, художниця Фріда Кало, футболістка Амандін Анрі та інші.

Фото: Ольга Харлан

Барбі, Ольга Харлан, Фехтування
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