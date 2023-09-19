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Известно, где сборная Украины примет Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024

збірна України
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу проведет номинальный домашний матч в отборе к чемпионату Европы-2024 против сборной Северной Македонии в чешской столице — Праге.

Игра запланирована на 14 октября на стадионе футбольного клуба Спарта — Epet Arena.

— С тренерским штабом национальной сборной согласовано решение о проведении матча с командой Северной Македонии в Праге, на стадионе ФК Спарта — Epet Arena, который может вместить около 19 тыс. зрителей. Нас давно приглашали сыграть в Чехии. Я хочу поблагодарить эту страну за помощь Украине во время войны с Россией, — сказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Прага станет третьим городом, где сине-желтые проведут номинальный домашний матч в отборе на Евро-2024. Предыдущие домашние поединки наша команда играла в словацкой Трнаве (против Мальты) и в польском Вроцлаве (против Англии).

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Кроме матча против Северной Македонии подопечные Сергея Реброва в октябре также сыграют на выезде против команды Мальты.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице группы С, имея в активе семь очков. Лидером таблицы остается команда Англии (13 очков), следом расположилась Италия (7 очков). На четвертой строчке Северная Македония (7 очков), а Мальта (0 очков) — последняя.

В сентябре подопечные Реброва сыграли два матча в отборе — с командой Англии была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а сборной Италии сине-желтые минимально уступили 1:2 на Сан-Сиро в Милане.

Источник: УАФ
Сборная Северной Македонии, Сборная Украины, УАФ, Футбол, Чемпіонат Європи
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