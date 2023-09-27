Стайня Формули-1 дала жінці протестувати свій болід – це сталося вперше за 5 років
Британка Джессіка Гокінс стала першою жінкою за останні п’ять років, яка провела тест-драйв боліда Формули-1.
28-річна гонщиця минулого тижня тестувала модель AMR21 від Aston Martin на автодромі Хунгароринг в Угорщині, повідомили у британській стайні.
Гокінс проїхала 26 кіл трасою і стала першою за п’ять років жінкою, яка це зробила на боліді F1 після Татьяни Кальдерон. Колумбійська автогонщиця у 2018 році тестувала болід Sauber (тепер Alfa Romeo) у Мексиці.
— Щоб потрапити сюди, я пройшла через кров, піт і сльози. Ніщо не зрівняється з прискоренням і гальмуванням боліда Формули-1, і, подивившись на дані, я дійсно пишаюся своїми результатами. Сісти за кермо AMR21 – це моя мрія, яка здійснилася, – сказала Гокінс.
Гонщиця додала, що хоче надихнути інших жінок і дати їм зрозуміти, що вони повинні йти до своєї мрії, якою б вона не була.
“This has made every bit of blood, sweat and tears worth it.”
Last week, following months of preparation, AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins drove an #F1 car for the very first time, getting behind the wheel of the AMR21 in a private test at the Hungaroring. pic.twitter.com/nrJalJXlo8
— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 26, 2023
Гокінс приєдналася до Aston Martin як амбасадор у 2021 році. На заїздах її змінював бразильський резервний тест-пілот Феліпе Другович.
За словами директора Aston Martin Майка Крака, це особливий момент, як для стайні, так і для Джессіки, яка є важливим членом команди.
Жінки не брали участі у Грін-прі Формули-1 з 1976 року, коли серед учасників в Австрії була Лелла Ломбарді. Вона та Марія Тереза де Філіппіс – єдині дві жінки, які брали участь у перегонах Формули-1 з моменту заснування чемпіонату в 1950 році.
У 2022 році жіноча серія W була закрита після трьох сезонів через брак фінансової підтримки, але Академія Формули-1 оголосила про мету доєднати жінок-гонщиків до F1.
Джерело: Aston Martin
Фото: Aston Martin, Джессіка Гокінс
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