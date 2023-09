Стайня Формули-1 дала жінці протестувати свій болід – це сталося вперше за 5 років

Британка Джессіка Гокінс стала першою жінкою за останні п’ять років, яка провела тест-драйв боліда Формули-1.

28-річна гонщиця минулого тижня тестувала модель AMR21 від Aston Martin на автодромі Хунгароринг в Угорщині, повідомили у британській стайні.

Гокінс проїхала 26 кіл трасою і стала першою за п’ять років жінкою, яка це зробила на боліді F1 після Татьяни Кальдерон. Колумбійська автогонщиця у 2018 році тестувала болід Sauber (тепер Alfa Romeo) у Мексиці.

Гонщиця додала, що хоче надихнути інших жінок і дати їм зрозуміти, що вони повинні йти до своєї мрії, якою б вона не була.

“This has made every bit of blood, sweat and tears worth it.”

Last week, following months of preparation, AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins drove an #F1 car for the very first time, getting behind the wheel of the AMR21 in a private test at the Hungaroring. pic.twitter.com/nrJalJXlo8

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 26, 2023