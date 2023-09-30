Усик – Фьюри: промоутеры раскрыли некоторые детали гонораров за предстоящий бой

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Поединок состоится в столице Саудовской Аравии — Рияде. Точная дата боя станет известна после нетитульного поединка Фьюри с Франсисом Нганну, который состоится 28 октября там же.

Бой Усик — Фьюри станет первым в истории мирового бокса, на кону которого будут стоять все четыре пояса в супертяжелом весе.

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Что известно о гонорарах боя Усик — Фьюри?

Сейчас информации об этом мало. Когда стороны боксеров договаривались о бое в марте, то тогда украинец согласился на распределение гонорара 70/30. Единственным условием Усика стало обязательство для Фьюри перечислить 1 млн фунтов помощи Украине сразу после боя.

Но сейчас ситуация иная. Промоутер украинца Александр Красюк сказал в комментарии Суспільне Спорт, что команды боксеров на этот раз не согласовывали никакого распределения.

— Каждый заключил свой контракт с организаторами, — сказал Красюк, не озвучив сумму, которую должен получить Усик за поединок.

Промоутер британца Боб Арум тоже не раскрыл точных цифр гонорара, который получит Фьюри. Но он намекнул, что за бой с Усиком действующий чемпион WBC получит как минимум девятизначную сумму.

— Если бы вы сказали Тайсону Фьюри, что он заработает $100 млн, он бы очень разозлился. Он считает — и думаю, он прав, — что заработает гораздо больше, — рассказал Арум для канала Fight Hub TV.

Когда Арума спросили, идет ли речь о сумме в $200 млн, то 91-летний промоутер сказал, что точно не знает сколько, но отметил, что сумма значительно больше $100 млн.

Источники: Суспільне Спорт, Fight Hub TV

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