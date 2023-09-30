Усик – Фьюри: промоутеры раскрыли некоторые детали гонораров за предстоящий бой
Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Поединок состоится в столице Саудовской Аравии — Рияде. Точная дата боя станет известна после нетитульного поединка Фьюри с Франсисом Нганну, который состоится 28 октября там же.
Бой Усик — Фьюри станет первым в истории мирового бокса, на кону которого будут стоять все четыре пояса в супертяжелом весе.
Что известно о гонорарах боя Усик — Фьюри?
Сейчас информации об этом мало. Когда стороны боксеров договаривались о бое в марте, то тогда украинец согласился на распределение гонорара 70/30. Единственным условием Усика стало обязательство для Фьюри перечислить 1 млн фунтов помощи Украине сразу после боя.
Но сейчас ситуация иная. Промоутер украинца Александр Красюк сказал в комментарии Суспільне Спорт, что команды боксеров на этот раз не согласовывали никакого распределения.
— Каждый заключил свой контракт с организаторами, — сказал Красюк, не озвучив сумму, которую должен получить Усик за поединок.
Промоутер британца Боб Арум тоже не раскрыл точных цифр гонорара, который получит Фьюри. Но он намекнул, что за бой с Усиком действующий чемпион WBC получит как минимум девятизначную сумму.
— Если бы вы сказали Тайсону Фьюри, что он заработает $100 млн, он бы очень разозлился. Он считает — и думаю, он прав, — что заработает гораздо больше, — рассказал Арум для канала Fight Hub TV.
Когда Арума спросили, идет ли речь о сумме в $200 млн, то 91-летний промоутер сказал, что точно не знает сколько, но отметил, что сумма значительно больше $100 млн.
Источники: Суспільне Спорт, Fight Hub TV
Загрузка
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная