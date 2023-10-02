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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Есть ли пункт о реванше? Промоутер раскрыл интересную деталь сделки на бой Усик — Фьюри

Усик - Ф'юрі
Фото: Getty Images

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут два поединка, а не один. Боксеры согласились подписать контракт с опцией реванша.

Такой информацией поделился британский промоутер Эдди Хирн в комментарии YouTube-каналу iFL.TV.

На кону боя Усик — Фьюри будут стоять пояса WBO, WBA и IBF, которыми владеет украинец, и пояс чемпиона по версии WBC, который есть у британца.

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Детали подписанных соглашений стороны не разглашают. Поскольку Хирн не причастен к этому поединку как промоутер, то поделился слухами из закулисья.

— Я слышал, что существует пункт о матче-реванше, каким бы ни был исход первого поединка, — сказал Хирн.

Если он прав, то болельщики могут ожидать два боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу с участием Усика и Фьюри. Пункт о матче-реванше позволит боксеру его активировать после поражения и назначить второй бой.

Напомним, о проведении боя Усик — Фьюри объявили в пятницу, 29 сентября. Он состоится 23 декабря или в январе 2024 года в столице Саудовской Аравии — Рияде.

Ранее промоутеры раскрыли некоторые детали, касающиеся гонораров боксеров за бой Усик — Фьюри.

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Источник: iFL.TV

Бокс, Эдди Хирн, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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