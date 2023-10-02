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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мы не УЕФА! Россиян не собираются возвращать к соревнованиям в хоккее

збірна росії у хокеї
Фото: Depositphotos

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация сейчас не планирует возвращать к соревнованиям юниорские или молодежные сборные России.

Об этом он сказал в комментарии российским СМИ.

УЕФА — это УЕФА, а IIHF — это IIHF. Тем более, у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет, — заявил Тардиф.

Он добавил, что решение на сезон-2023/24 уже принято и команды из России к нему допущены не будут.

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26 сентября во время заседания Исполкома УЕФА решили допустить к соревнованиям российские юношеские команды в возрасте до 17 лет. Решение их вернуть в УЕФА объяснили тем, что “действия взрослых не должны влиять на развитие детей”.

Девять футбольных федераций (Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии) заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими командами.

Позже Sky News сообщил, что чиновники УЕФА пытаются убедить футбольные ассоциации стран, чтобы те не бойкотировали матчи юниорских российских команд.

IIHF отстранила все российские и белорусские национальные сборные и клубы от участия в международных соревнованиях после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В марте 2023 года IIHF сообщила о продлении отстранения этих двух команд от своих соревнований до конца сезона-2023/24.

Сборная России, Хокей
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