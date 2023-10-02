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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ми не УЄФА! Росіян не збираються повертати до змагань у хокеї

збірна росії у хокеї
Фото: Depositphotos

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф заявив, що організація зараз не планує повертати до змагань юніорські чи молодіжні збірні Росії.

Про це він сказав у коментарі російським ЗМІ.

— УЄФА – це УЄФА, а IIHF – це IIHF. Тим більше, у нас немає турнірів, де брали б участь команди до 17 років, – заявив Тардіф.

Він додав, що рішення на сезон-2023/24 вже ухвалено і команди з Росії до нього допущені не будуть.

Зараз дивляться

26 вересня під час засідання Виконкому УЄФА вирішили допустити до змагань російські юнацькі команди віком до 17 років. Рішення їх повернути в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

Дев’ять футбольних федерацій (Англії, України, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Норвегії та Румунії) заявили, що бойкотуватимуть матчі з російськими командами.

Пізніше Sky News повідомив, що чиновники УЄФА намагаються переконати футбольні асоціації країн, щоби ті не бойкотували матчі юніорських російських команд.

IIHF відсторонила всі російські та білоруські національні збірні та клуби від участі в міжнародних змаганнях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. У березні 2023 року IIHF повідомила про продовження відсторонення цих двох команд від своїх змагань до кінця сезону-2023/24.

Збірна Росії, Хокей
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