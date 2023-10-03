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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Костюк сотворила сенсацию на турнире в Пекине, обыграв седьмую ракетку мира

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Украинка Марта Костюк вышла в третий круг теннисных соревнований WTA 1000 в Пекине с призовым фондом $8,127,389.

В двух сетах она обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

Матч длился один час и 18 минут, за которые Марта пять раз подала на вылет и допустила пять двойных ошибок. У ее соперницы ни одного эйса и три двойные ошибки.

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Ее соперница повела с брейком на первой подаче, но при счете 5:4 украинка смогла взять подачу Жабер и дожать ее на тайбрейке.

Во втором сете Марта не оставила шансов седьмой ракетке мира, взяв все ее подачи менее чем за полчаса. Жабер взяла лишь один розыгрыш украинки.

Это была вторая очная встреча спортсменок в карьере. В первой, которая состоялась в начале 2023 года на турнире в Аделаиде, Жабер обыграла украинку на стадии четвертьфинала.

В стартовом круге Костюк одержала волевую победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Следующей соперницей Костюк станет “нейтральная” россиянка Людмила Самсонова, которая занимает 22-ю строчку рейтинга WTA.

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Марта Костюк, Теннис
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