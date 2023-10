Костюк сотворила сенсацию на турнире в Пекине, обыграв седьмую ракетку мира

Украинка Марта Костюк вышла в третий круг теннисных соревнований WTA 1000 в Пекине с призовым фондом $8,127,389.

В двух сетах она обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

Матч длился один час и 18 минут, за которые Марта пять раз подала на вылет и допустила пять двойных ошибок. У ее соперницы ни одного эйса и три двойные ошибки.

Ее соперница повела с брейком на первой подаче, но при счете 5:4 украинка смогла взять подачу Жабер и дожать ее на тайбрейке.

Во втором сете Марта не оставила шансов седьмой ракетке мира, взяв все ее подачи менее чем за полчаса. Жабер взяла лишь один розыгрыш украинки.

One of the biggest wins of her career @marta_kostyuk ousts Jabeur in Beijing to progress to the Round of 16!#ChinaOpen pic.twitter.com/dUj9zH6LHM

— wta (@WTA) October 3, 2023