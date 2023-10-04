ЧМ-2030 по футболу состоится в шести странах и на трех континентах

Чемпионат мира-2030 по футболу состоится в шести странах и на трех континентах.

Международная федерация футбола поддержала совместную заявку Испании, Португалии и Марокко, а также предоставила право Уругваю, Парагваю и Аргентине на проведение трех матчей турнира.

— Совет ФИФА единогласно решил, что единственной кандидатурой будет объединенная заявка Марокко, Португалии и Испании, которые примут чемпионат в 2030 году, — говорится в заявлении.

В ФИФА добавили, что принимая во внимание исторический контекст проведения первого в истории Мундиаля было единогласно согласовано провести уникальную церемонию празднования столетия от этого события в столице Уругвая Монтевидео, где в 1930 году состоялся первый в истории чемпионат мира по футболу.

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Соответственно три матча турнира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Прямые путевки на турнир получат все шесть сборных стран-хозяек.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что в 2030 году у организации будет уникальный опыт, ведь Мундиаль проведут на трех континентах — Африка, Европы и Южная Америка.

— Шесть стран — Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай — будут приветствовать и объединять мир, празднуя вместе прекрасную игру, столетие и чемпионат мира по футболу, — подытожил Инфантино.

О планах совместно принять Мундиаль Испания и Португалия впервые объявили в октябре 2020 года. В октябре 2022 года к заявке присоединилась Украина. Предполагалось, что на украинских стадионах состоятся некоторые матчи группового раунда ЧМ.

В марте 2023 года к заявке присоединилось Марокко, зато стало известно, что Украина была исключена из нее. По словам премьер-министра Португалии Антониу Кошты, Украина оставалась в составе совместной заявки.

Источник : FIFA

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