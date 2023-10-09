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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Поздравил Путина в соцсетях: в Эстонии футзальная команда уволила тренера из Сербии

Владімір Йованович

В Эстонии футзальная команда Смсраха из Виймси прекратила сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем.

Неоднократный чемпион Эстонии по футзалу уволил сербского специалиста из-за его поздравления с днем рождения в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил эстонский национальный вещатель ERR со ссылкой на слова руководителя клуба Андрея Головина.

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— Мы прекратили сотрудничество из-за некорректного поведения тренера в социальных сетях, — сказал он.

По его словам, роковым для тренера стало сделанное им в адрес диктатора Путина поздравление с днем рождения.

— Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда идет война, главный тренер команды так себя вел. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием, — добавил Головин.

В Эстонии Смсраха из Виймси уволил тренера за поздравление Путина

Скриншот страницы Владимира Йовановича

По словам Йовановича, его пост в Facebook “не имел никакой политической подоплеки”. Головин сказал, что в Эстонии знают, что сербы более миролюбиво относятся к России, а тренер, приветствуя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию.

Сейчас команда начала поиск тренера, ведь осталась без наставника незадолго до старта нового сезона.

Команду из Виймси Йованович возглавил в конце декабря 2022 года, заключив контракт на полтора года.

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Фото: Смсраха Виймси

Источник: ERR

Естонія, Футзал
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