Поздравил Путина в соцсетях: в Эстонии футзальная команда уволила тренера из Сербии
В Эстонии футзальная команда Смсраха из Виймси прекратила сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем.
Неоднократный чемпион Эстонии по футзалу уволил сербского специалиста из-за его поздравления с днем рождения в адрес российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщил эстонский национальный вещатель ERR со ссылкой на слова руководителя клуба Андрея Головина.
— Мы прекратили сотрудничество из-за некорректного поведения тренера в социальных сетях, — сказал он.
По его словам, роковым для тренера стало сделанное им в адрес диктатора Путина поздравление с днем рождения.
— Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда идет война, главный тренер команды так себя вел. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием, — добавил Головин.
По словам Йовановича, его пост в Facebook “не имел никакой политической подоплеки”. Головин сказал, что в Эстонии знают, что сербы более миролюбиво относятся к России, а тренер, приветствуя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию.
Сейчас команда начала поиск тренера, ведь осталась без наставника незадолго до старта нового сезона.
Команду из Виймси Йованович возглавил в конце декабря 2022 года, заключив контракт на полтора года.
Фото: Смсраха Виймси
Источник: ERR
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