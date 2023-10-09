Привітав Путіна у соцмережах: в Естонії футзальна команда звільнила тренера з Сербії

В Естонії футзальна команда Смсраха з Віймсі припинила співпрацю з головним тренером команди Владіміром Йовановичем.

Неодноразовий чемпіон Естонії з футзалу звільнив сербського фахівця через його привітання з днем народження на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив естонський національний мовник ERR з посиланням на слова керівника клубу Андрія Головіна.

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— Ми припинили співпрацю через некоректну поведінку тренера в соціальних мережах, – сказав він.

За його словами, фатальним для тренера стало зроблене ним на адресу диктатора Путіна привітання з днем народження.

— Ми не можемо собі дозволити, щоб у поточний момент, коли триває війна, головний тренер команди так поводився. Рішення про припинення співпраці Йованович прийняв із розумінням, – додав Головін.

За словами Йовановича, його пост у Facebook “не мав жодного політичного підґрунтя”. Головін сказав, що в Естонії знають, що серби більш миролюбиво ставляться до Росії, а тренер, вітаючи Путіна, не думав, що це викличе таку реакцію.

Зараз команда розпочала пошук тренера, адже залишилася без наставника незадовго до старту нового сезону.

Команду з Віймсі Йованович очолив наприкінці грудня 2022 року, уклавши контракт на півтора року.

Фото: Смсраха Віймсі

Джерело: ERR

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