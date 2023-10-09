Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034 – ФИФА снова обвинили в коррупции

Саудовская Аравия уведомила письмом УЕФА о намерении подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

Это подтвердил глава Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) Ясер Аль-Мишехал.

— На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях по проведению чемпионата мира по футболу 2034 года, и эта официальная заявка продолжает наш путь к воплощению мечты нашего народа в реальность, — заявил Ясер Аль-Мишехал.

В заявлении SAFF говорится, что их заявка “поможет объединить мир через футбол”.

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По словам Ясера Аль-Мишехала, более 70 стран-членов ФИФА с разных континентов публично пообещали поддержать заявку королевства.

ФИФА уже “продала” ЧМ саудитам?

Издание Daily Mail сообщило, что ЧМ-2034 в Саудовской Аравии “не просто возможен, это практически решенное дело”. Источник издания заявил: Деньги снова сделали свое дело, и это событие принесет ФИФА миллиарды.

Ранее ФИФА объявила, что ЧМ-2034 состоится в Азии или Океании. После этого объявления Саудовская Аравия подтвердила свою заявку.

Ожидается, что Саудовская Аравия получит большинство из 47 голосов в Азии и все 54 голоса в Африке.

Кроме того, Daily Mail пишет, что президент ФИФА Джанни Инфантино близок к правителю Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману. Рулевой мирового футбола ожидает, что “в ближайшие годы в казну ФИФА в виде спонсорских сделок потекут миллиарды саудовских денег”.

На прошлой неделе ФИФА объявила, что чемпионат мира-2030 состоится в шести странах и на трех континентах. Матчи открытия состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае, а остальные турнира — в Марокко, Испании и Португалии.

Если заявка Саудовской Аравии будет иметь успех, то королевство может стать второй арабской страной-хозяйкой футбольного Мундиаля. Предыдущий ЧМ-2022 принимало государство Персидского залива — Катар. Тогда ФИФА обвиняли в продажности из-за выбора хозяйки турнира.

Источник : ESPN

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