Шахтер назначил Срну исполняющим обязанности главного тренера
Донецкий Шахтер информировал, что исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор клуба Дарио Срна.
Об этом сообщила пресс-служба горняков во вторник, 16 октября.
— Дарио Срна будет готовить Шахтер к следующим матчам как исполняющий обязанности главного тренера, — говорится в сообщении.
В клубе пожелали 41-летнему Срне успехов и побед на новой должности.
Дарио Срна — бывший футболист Шахтера, за который выступал с 2003-го по 2018 год, был капитаном горняков. С сезона-2019/20 хорват работает в системе клуба.
16 октября Шахтер сообщил о прекращении сотрудничества с нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном. Он возглавлял команду с июля 2023 года. За этот период команда провела 12 официальных матчей под его руководством.
Ближайшую игру Шахтер проведет в рамках чемпионата Украины по футболу 21 октября против черкасского ЛНЗ.
Далее горняки сыграют на выезде против каталонской Барселоны в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра на Эстадио Олимпико запланирована на 25 октября.
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