Шахтер назначил Срну исполняющим обязанности главного тренера

Донецкий Шахтер информировал, что исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор клуба Дарио Срна.

Об этом сообщила пресс-служба горняков во вторник, 16 октября.

— Дарио Срна будет готовить Шахтер к следующим матчам как исполняющий обязанности главного тренера, — говорится в сообщении.

В клубе пожелали 41-летнему Срне успехов и побед на новой должности.

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Дарио Срна — бывший футболист Шахтера, за который выступал с 2003-го по 2018 год, был капитаном горняков. С сезона-2019/20 хорват работает в системе клуба.

16 октября Шахтер сообщил о прекращении сотрудничества с нидерландским специалистом Патриком ван Леувеном. Он возглавлял команду с июля 2023 года. За этот период команда провела 12 официальных матчей под его руководством.

Ближайшую игру Шахтер проведет в рамках чемпионата Украины по футболу 21 октября против черкасского ЛНЗ.

Далее горняки сыграют на выезде против каталонской Барселоны в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра на Эстадио Олимпико запланирована на 25 октября.

Источник : ФК Шахтер

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