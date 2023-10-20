Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик рассказал, сколько времени ему необходимо для подготовки к бою с Фьюри

Олександр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своей подготовке к бою против британца Тайсона Фьюри.

По словам боксера, подготовка к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе требует времени, поэтому бой вряд ли состоится в текущем году.

— Очень хочется стабильности и определения даты и места, чтобы без каких-либо мыслей выбрать локации для тренировок и готовиться к поединку. Я понимаю, что все эти шоу, пресс-конференции, раскрутка боя должны быть. Они будут, это элемент шоу. Но когда будут место и дата, можно надевать шлем, забрало — и в путь, — сказал Усик.

Александр рассказал, что тренируется ежедневно, но для полноценной подготовки необходим хороший тренировочный лагерь.

Сейчас смотрят

— Я же каждый день тренируюсь. Но конкретно мне нужно где-то около 14 недель хорошего тренировочного лагеря. Меня такое будет устраивать. Первые 4 недели я буду делать определенную работу, которая помогает мне полностью войти в лагерь. Затем это уже будет жестких 12 недель работы, — рассказал украинец.

В конце сентября стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на проведение боя. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии — Рияде. А вот окончательная дата станет известна после боя Фьюри – Нганну.

Читайте также
Смахну малыша Усика, как каплю дождя с плеча: Фьюри о бое с украинцем
Тайсон Ф'юрі

Источник: USYK17

Фото: Александр Усик

Бокс, Александр Усик
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Беринчик наконец-то получит бой за титул чемпиона мира: его промоутер назвал условие
Денис Берінчик
Звездный тренер, который спарринговал с Усиком и Фьюри, назвал сильные стороны боксеров
Усик Ф'юрі
Смахну малыша Усика, как каплю дождя с плеча: Фьюри о бое с украинцем
Тайсон Ф'юрі
Усик рассказал, что помогло ему окончательно перейти на украинский язык
Усик у вишиванці
Майк Тайсон заявил, что результаты некоторых его боев были сфальсифицированы
Майк Тайсон

Загрузка

Игры
Видео
”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове

В Харькове Минздрав назначил проверку из-за скандала в медико-социальной экспертной комиссии.

Татьяна Доцяк
Сводка Генштаба | Наземная операция в Газе откладывается? | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Усик рассказал, сколько времени ему необходимо для подготовки к бою с Фьюри
Массированная атака на Херсонскую область | Залужный в Авдеевке | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Усик рассказал, сколько времени ему необходимо для подготовки к бою с Фьюри
Историческое обращение Байдена к американцам | Репортаж с передовой | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Усик рассказал, сколько времени ему необходимо для подготовки к бою с Фьюри
Зеленский поговорил с Байденом | Скандальное заявление Орбана | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Усик рассказал, сколько времени ему необходимо для подготовки к бою с Фьюри
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь