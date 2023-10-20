Усик рассказал, сколько времени ему необходимо для подготовки к бою с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своей подготовке к бою против британца Тайсона Фьюри.

По словам боксера, подготовка к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе требует времени, поэтому бой вряд ли состоится в текущем году.

— Очень хочется стабильности и определения даты и места, чтобы без каких-либо мыслей выбрать локации для тренировок и готовиться к поединку. Я понимаю, что все эти шоу, пресс-конференции, раскрутка боя должны быть. Они будут, это элемент шоу. Но когда будут место и дата, можно надевать шлем, забрало — и в путь, — сказал Усик.

Александр рассказал, что тренируется ежедневно, но для полноценной подготовки необходим хороший тренировочный лагерь.

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— Я же каждый день тренируюсь. Но конкретно мне нужно где-то около 14 недель хорошего тренировочного лагеря. Меня такое будет устраивать. Первые 4 недели я буду делать определенную работу, которая помогает мне полностью войти в лагерь. Затем это уже будет жестких 12 недель работы, — рассказал украинец.

В конце сентября стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на проведение боя. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии — Рияде. А вот окончательная дата станет известна после боя Фьюри – Нганну.

Источник: USYK17

Фото: Александр Усик

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