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Магучих рассказала об истерике россиян после сказанного ею лозунга Слава Украине! на ЧМ

Ярослава Магучіх
Фото: Getty Images

Украинка Ярослава Магучих в августе во время чемпионата мира по легкой атлетике-2023 выиграла золото в прыжках в высоту. После победы она выкрикнула Слава Украине! Именно этот факт очень разозлил россиян, которые до сих пор отстранены от соревнований под эгидой World Athletics.

Об этом рассказала сама спортсменка в интервью одному из украинских изданий.

— Почему в России из-за этого “запалало”? Потому что у них это вышло в прямом эфире, и они не могли это выбросить. И еще моя тренер Татьяна Степанова крикнула Слава ВСУ. То есть у них это все вошло в эфир, и я очень рада этому, пусть хоть посмотрят, — рассказала Магучих.

Но это не все, от чего так “шкварятся” в России. По словам легкоатлетки, россияне также возмущались тем, что она выходила прыгать на соревнованиях со значком, на котором карта Украины.

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— Россияне еще возмущались, когда я начала прыгать со значком с картой Украины. Конечно, там был Крым. И поэтому их это взбесило. Вроде как так, это же символика, это нельзя, — рассказала спортсменка.

Напомним, в середине сентября Магучих выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 в американском Юджине. Его участниками стали лучшие спортсмены по итогам предыдущих 13 этапов.

Спортсменка прыгнула на 2.03 м, тем самым установив рекорд сезона в мире.

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Источник: 24 канал
Легка атлетика, Ярослава Магучіх
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