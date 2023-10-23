Магучіх розповіла про істерику росіян після сказаного нею гасла Слава Україні! на ЧС

Українка Ярослава Магучіх у серпні під час чемпіонату світу з легкої атлетики-2023 виграла золото у стрибках у висоту. Після перемоги вона вигукнула Слава Україні! Саме цей факт дуже розізлив росіян, які досі відсторонені від змагань під егідою World Athletics.

Про це розповіла сама спортсменка в інтерв’ю одному з українських видань.

— Чому в Росії через це “запалало”? Тому що у них це вийшло в прямому ефірі, і вони не могли це викинути. І ще моя тренерка Тетяна Степанова крикнула Слава ЗСУ. Тобто у них це все увійшло в ефір, і я дуже рада цьому, нехай хоч подивляться, – розповіла Магучіх.

Але це не все, від чого так “шкваряться” в Росії. За словами легкоатлетки, росіяни також обурювалися тим, що вона виходила стрибати на змаганнях зі значком, на якому мапа України.

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— Росіяни ще обурювались, коли я почала стрибати зі значком з мапою України. Звичайно, там був Крим. І тому їх це збісило. Ніби як так, це ж символіка, це не можна, – розповіла спортсменка.

Нагадаємо, у середині вересня Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 в американському Юджині. Його учасниками стали найкращі спортсмени за підсумками попередніх 13 етапів.

Спортсменка стрибнула на 2.03 м, тим самим встановивши рекорд сезону у світі.

Джерело : 24 канал

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