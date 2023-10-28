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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Терлюга выиграла бронзу ЧМ-2023 по каратэ после украденного у нее поединка за золото

Анжеліка Терлюга
Фото: НОК

Украинка Анжелика Терлюга получила дебютную медаль на уровне чемпионатов мира. На Мундиале-2023 по каратэ в Будапеште она заняла третье место в весовой категории до 55 кг.

В поединке за бронзу Терлюга должна была соревноваться против представительницы Ирана Фатем Саадати. Впрочем боя между ними так и не состоялось, поскольку иранка снялась с поединка.

В итоге 31-летней украинке автоматически отошла бронзовая медаль.

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Для сборной Украины по каратэ это третья и последняя медаль на чемпионате мира-2023. Бронзовые медали в своих весовых категория получили также Андрей Заплитный и Валерий Чеботарь.

Чеботарь в весе до 84 кг победил “нейтрального” россиянина Эдуарда Гаспаряна, а Заплитный (до 75 кг) одержал победу над американцем Томасом Скоттом.

Скандал на ЧМ-2023 по каратэ

Во время Мундиале в Венгрии произошел скандал, после того, как у украинки Анжелики Терлюги украли поединок за золото.

В полуфинале она одолела принципиальную соперницу Ивет Горанову из Болгарии. Именно ей она уступила в олимпийском финале в Токио-2020.

Впрочем, после поединка команда болгарки подала протест, апеллируя на техническую ошибку с табло. Его удовлетворили, возобновив поединок с преимуществом Горановой. В итоге болгарка прошла в финал со второй попытки. Терлюге же достался бронзовый финал.

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Анжеліка Терлюга, Карате, Чемпионат мира
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