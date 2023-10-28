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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Терлюга виграла бронзу ЧС-2023 з карате після поцупленого у неї поєдинку за золото

Анжеліка Терлюга
Фото: НОК

Українка Анжеліка Терлюга здобула дебютну медаль на рівні чемпіонатів світу. На Мундіалі-2023 з карате у Будапешті вона посіла третю сходинку у ваговій категорії до 55 кг.

У поєдинку за бронзу Терлюга мала змагатися проти представниці Ірану Фатем Саадаті. Втім бою між ними так і не відбулося, оскільки іранка знялася з поєдинку.

У підсумку 31-річній українці автоматично відійшла бронзова медаль.

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Для збірної України з карате це третя й остання медаль на чемпіонаті світу-2023. Бронзові медалі у своїх вагових категорія здобули також Андрій Заплітний та Валерій Чоботар. 

Чоботар у вазі до 84 кг переміг “нейтрального” росіянина Едуарда Гаспаряна, а Заплітний (до 75 кг) здобув перемогу над американцем Томасом Скоттом.

Скандал на ЧС-2023 з карате

Під час Мундіалю в Угорщині стався скандал, після того, як в українки Анжеліки Терлюги вкрали поєдинок за золото.

У півфіналі вона здолала принципову суперницю Івет Горанову із Болгарії. Саме їй вона поступилася в олімпійському фіналі у Токіо-2020.

Втім після поєдинку команда болгарки подала протест, апелюючи на технічну помилку з табло. Його задовольнили, відновивши поєдинок за переваги Горанової. У підсумку болгарка пройшла до фіналу з другої спроби. Терлюзі ж дістався бронзовий фінал.

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Анжеліка Терлюга, Карате, Чемпіонат світу
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