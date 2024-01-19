Костюк обыграла россиянку и сыграет в 1/8 финала Australian Open

Украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг теннисного турнира серии Grand Slam — Australian Open-2024.

В трех сетах она одержала волевую победу над “нейтральной” россиянкой Элиной Аванесян со счетом 6:2, 4:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 33 минуты, за которые Марта сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь из 24 брейкпойнтов.

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Костюк первой из украинок преодолела барьер третьего круга на австралийском мэйджоре текущего сезона. Еще одна украинка Леся Цуренко проиграла “нейтральной” белоруске Арине Соболенко в двух сетах — 0:6, 0:6.

Australian Open-2024. Элина Аванесян — Марта Костюк Томова — 6:2, 4:6, 4:6, 4:6

За выход в четвертьфинал Марта сыграет против победительницы матча между бразильской теннисисткой Хаддад Майей Беатрис и “нейтральной” россиянкой Марией Тимофеевой.

20 января в 1/8 финала попытаются пробиться Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Отметим, что Костюк впервые вышла в 1/8 финала Australian Open. Также она повторила свой лучший результат на турнирах серии Grand Slam — в 2021 году она играла в четвертом круге на Ролан Гаррос.

В предыдущем круге Марта в трех сетах одержала волевую победу над сеяной Элизе Мертенс из Бельгии со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:6).

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