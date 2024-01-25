Легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На внеочередном Конгрессе УАФ в четверг, 25 января, за его назначение проголосовали 93 делегата.

Шевченко — новый президент УАФ

Шевченко предложил изменить количество состава президиума УАФ — избрать одного первого вице-президента и двух вице-президентов. Ранее в УАФ было шесть первых вице-президентов и восемь вице-президентов УАФ.

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Это предложение поддержали 89 делегатов, еще двое воздержались, а двое — не голосовали.

На Конгрессе утвердили юриста Павла Бойчука первым вице-президентом УАФ, а главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и президента Львовской областной ассоциации футбола Александра Шевченко — вице-президентами.

Также в состав Исполкома УАФ были приняты новые члены. Решение поддержали 89 голосами против пяти.

Так, в состав вошли: президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко, руководитель УПЛ Евгений Дикий, футболист Александр Зинченко, рефери Екатерина Монзуль, руководитель ПФЛ Александр Каденко, президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов, президент ФК ЛНЗ Андрей Полтавец и заместитель председателя Апелляционного комитета УАФ Артем Стоянов.

47-летний Андрей Шевченко был единственным кандидатом на должность главы УАФ. За месяц до выборов стало известно о его выдвижении всеми постоянными членами украинского футбольного органа. Впоследствии и сам Шевченко подтвердил о своем намерении участвовать в выборах.

Накануне проведения выборов Шевченко провел несколько встреч с членами ассоциации в Киеве, Львове и Харькове.

На посту президента УАФ Шевченко заменит Андрея Павелко, который занимал должность с 2015 года.

Полномочия Павелко, который сейчас находится в СИЗО по делу о скандальном строительстве завода по производству искусственных полей, также прекратили во время Конгресса УАФ.

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