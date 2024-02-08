317 спортсменов просрочили сроки пребывания за границей — в списке Мудрик и Цыганков

В Украине за время действия военного положения 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала не вернулись из-за границы в разрешенные сроки.

Об этом сообщило агентство Интерфакс, со ссылкой на ответ Министерства молодежи и спорта.

— Минспорта в 2022-2024 годах направило в Государственную пограничную службу Украины 4 760 писем относительно пересечения границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях, — сообщили в ведомстве.

За весь период действия военного положения в нашей стране, нарушили требования законодательства и просрочили разрешенные сроки пребывания за рубежом 317 человек.

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Среди спортсменов, которые оказались в списке, футболисты национальной сборной Украины, выступающие за иностранные клубы, в частности: Анатолий Трубин, Артем Довбик, Илья Забарный, Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. Также в списке украинские футболисты Артем Громов и Владислав Кулач.

Фото: Интерфакс-Украина

Разрешение спортсменов на выезд за границу

В мае 2022 года Кабмин разрешил спортсменам и тренерам покидать пределы Украины. За рубежом непрерывно они могут находиться не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивного мероприятия.

Срок пребывания за границей могут продлить, если атлет сразу же участвует в другом мероприятии после окончания предыдущего.

В конце декабря и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный говорил, что для выезда за границу спортсменов существует жесткая система отбора. Тогда, по его словам, количество таких нарушителей насчитывало около 300 человек.

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