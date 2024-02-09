Канзас-Сити Чифс — Сан-Франциско Форти Найнерс: прогноз букмекеров на Супербоул 2024

Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс встретятся в ночь с 11 на 12 февраля в финальном матче за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги.

Игра состоится в Лас-Вегасе (штат Невада) на многофункциональной арене Эллиджент Стэдиум. Начало матча после 01.30 ночи по киевскому времени.

Прогноз букмекеров на Супербоул 2024

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются Сан-Франциско Форти Найнерс. На победу подопечных Кайла Шенахена принимают ставки с коэффициентом 1.82. Успех Канзас-Сити Чифс оценивают в 2.05.

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Нынешний Супербоул станет матчем-реваншем за финал НФЛ четыре года назад, в котором Чифс обыграли Форти Найнерс со счетом 31:20.

Чифс стремятся выиграть свой четвертый трофей и третий за последние пять лет, тогда как их соперники в случае победы могут стать шестикратными победителями в истории финалов НФЛ.

В последних пяти очных встречах Канзас-Сити четыре раза побеждал Сан-Франциско. Чифс набирали 161 очко против Форти-Найнерс, пропустив при этом лишь 102 очка.

В Супербоуле разыгрывают титул чемпиона НФЛ предыдущего года. То есть, встреча которая состоится в Лас-Вегасе, определит лучшую команду лиги 2023 года.

Именно поэтому игры за титул Винса Ломбарди традиционно принято обозначать цифрами. Нынешний Супербоул уже 58-й по счету — LVIII.

Действующим чемпионом НФЛ являются Канзас-Сити Чифс, которые в 2023 году в финальном матче обыграли Филадельфию Иглз.

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