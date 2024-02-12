Супербоул-2024 покажут бесплатно в Украине: где и когда смотреть финал НФЛ

Канзас-Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс сыграют в финальном матче за звание чемпиона НФЛ — Супербоул-2024. Встреча состоится в ночь с 11 на 12 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене Эллиджент Стэдиум.

Начало матча – в 01:30 по киевскому времени.

Где смотреть Супербоул-2024

Болельщики в Украине имеют возможность посмотреть игру бесплатно на платформе DAZN.

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Финальную игру НФЛ также будет транслировать Paramount+.

Впервые в истории трофей Винса Ломбарди разыграют в городе Лас-Вегас. Гимн США исполнит кантри-певица Риба Макинтайр, а хедлайнером шоу в перерыве Супербоула станет Ашер.

Как бесплатно посмотреть Супербоул в Украине

Поклонники американского футбола в этом сезоне имеют уникальную возможность просматривать матчи НФЛ бесплатно в хорошем качестве на сервисе DAZN

Для начала надо создать аккаунт на сайте DAZN, указав свои данные имя, фамилию, электронную почту и придумать пароль. По желанию вы можете указать, хотите или нет получать новости от сервиса.

После этого вас может перевести на страницу, где предлагается приобрести пакет трансляций. Но не переживайте, этого не надо делать. Перейдите дальше на главную страницу.

Через значок слева сверху это не сработает, поэтому вы можете просто заново открыть главную страницу или перейти через одну из ссылок снизу на главную.

Далее нужно нажать меню и зайти свой аккаунт на сервисе после этого выбрать пункт NFL Subscription (подписка НФЛ).

Тогда вас переведет на страницу, где указана оплата 0.00 грн. Для завершения активации нужно ввести данные платежной карты. С вас ничего не снимет, или, другими словами, проведется транзакция за 0.00 грн.

Когда карта будет подвязана к аккаунту DAZN вы, как пользователь в Украине, сможете бесплатно наслаждаться трансляциями матчей НФЛ и финальной игры — Супербоул.

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