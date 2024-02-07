$7 млн за 30 секунд эфирного времени: какие ролики покажут во время Супербоул-2024

Супербоул-2024 состоится менее чем через неделю в ночь на 12 февраля в Лас-Вегасе на многофункциональной арене Эллиджент Стэдиум.

За трофей Винса Ломбарди сыграют команды Канзас Сити Чифс и Сан-Франциско Форти Найнерс.

Но финальная игра НФЛ интересна не только решающей борьбой или выступлением звезд в перерыве. Во время Супербоула демонстрируют рекламные ролики ведущих мировых брендов. Поэтому Супербоул еще называют большим днем для рекламы.

Сейчас смотрят

В этом году компании заплатят за 30 секунд эфирного времени во время матча Супербоул LVIII аж $7 млн. Некоторые компании выпускают свои ролики заранее, чтобы увеличить ажиотаж вокруг самой игры.

Директор одной из рекламных компаний, ролик которой покажут во время Супербоула, сказал, что это тот самый случай, “когда вы можете собрать 100 млн человек, которые будут смотреть на одно и то же”.

— Первые ролики к Суперкубку, которые выпущены, наполнены легким юмором. Это неудивительно, ведь вопрос безопасности является ключевым при размещении рекламы на Суперкубке, поэтому большинство рекламодателей будут держаться подальше от спорных тем, — сказал профессор маркетинга Северо-Западного университета Тим Калкинс.

Какие рекламные ролики покажут на Супербоуле

В шуточной рекламе зажигалки BIC снялись рэпер Снуп Догг, писательница Марта Стюарт и певец Вилли Нельсон. В ролике они шутят о преимуществах использования зажигалки для поджигания… всех видов вещей.

Платформа Booking выпустила ролик с актрисой Тиной Фей, которая использует двойников, чтобы попробовать различные впечатления от путешествий. Среди них актрисы Джейн Краковски и Гленн Клоуз.

Компания BMW представила 60-секундную рекламу электрического автомобиля BMW с актером Кристофером Уокеном, актрисой Эшли Парк и певцом Ашером.

Бренд мороженого Drumstick будет дебютировать на Супербоуле юмористическим роликом об авиапассажире, которому больно. Он спрашивает, есть ли на борту самолета врач. Доктор Амстик отвечает, что он врач, но вместо того, чтобы оказывать медицинскую помощь, он успокаивает других пассажиров и экипаж самолета рожками мороженого. В ролике снялся комик и актер Эрик Андре.

В ролике Etsy компания рекламирует свой новый “подарочный режим” — сервис, который помогает покупателям находить подарки для других. В рекламе показано, как американцы пытаются понять, что подарить Франции в знак благодарности в обмен на статую Свободы.

Сеть ресторанов быстрого питания выпустила 60-секундный ролик с актером и комиком Кеном Чонгом, который просыпается после того, как провел 52 года замороженным в криогенном резервуаре в ожидании изобретения лучшего куриного крылышка. Вместе с открытием новых крылышек, он сталкивается с другими новыми изобретениями, среди которых беспилотные автомобили, дроны и массажные кресла.

В рекламе T-Mobile актер Джейсон Момоа говорит актерам Заку Браффу и Дональду Фейсону из сериала Клиника, что его вечеринка по просмотру Суперкубка отменяется, потому что у него не работает кабельное телевидение. На сцене появляется песенно-танцевальный номер в стиле Flashdance, в котором Брафф и Фейсон восхваляют преимущества домашнего интернета от T-Mobile.

В рекламе сервиса доставки еды Uber Eats супруги Виктория и Дэвид Бекхэмы высмеивают вирусную сцену из документального фильма Netflix Бекхэм, в которой легенда футбола говорит своей жене говорить правду, когда она рассказывает, что происходит из среды рабочего класса.

Источник : CBS News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.