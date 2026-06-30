Мощные взрывы в Запорожье прогремели сегодня, 30 июня. Российские войска атаковали беспилотником объект промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 30 июня: какие последствия

По информации ОВА, вспыхнул пожар в результате российской атаки на Запорожье 30 июня.

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Федоров уточнил, что российские войска атаковали беспилотником объект промышленной инфраструктуры.

Вскоре армия РФ нанесла еще один вражеский удар по областному центру.

По предварительным данным, в результате двух человек нуждаются в помощи медиков.

Утром 30 июня уже гремели взрывы в Запорожье, когда российские войска нанесли удар по городу из авиации.

В результате той атаки пострадали четыре человека. Среди них – 48-летняя женщина и мужчины в возрасте 51, 54 и 67 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

Фото : ДСНС

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