Календарь Формулы-1 на 2024 год: расписание этапов

Сезон Формулы-1 2024 года стартовал с двух этапов на Ближнем Востоке, которые провели на день раньше из-за Рамадана.

Всего в этом году поклонников королевских автогонок ожидают рекордные 24 этапа, что на два больше, чем в 2023-м. Соответственно, сезон будет длиннее по продолжительности: с февраля по декабрь, а не с марта по ноябрь.

Отметим, что в календарь Формулы-1 вернется Гран-при Китая, который не проводился с 2019 года из-за ограничений, связанных с Covid-19.

Сейчас смотрят

Также в сезоне-2024 состоится шесть спринтерских гонок. Первый заезд на 100 км принял китайский Шанхай. Далее спринт запланировали в Майами, Австрии, США, Сан-Паулу, Катаре.

Календарь Формулы-1 на 2024 год

29 февраля-2 марта: Гран-при Бахрейна в Сахире;

7-9 марта: Гран-при Саудовской Аравии в Джидде;

22-24 марта: Гран-при Австралии в Мельбурне;

5-7 апреля: Гран-при Японии в Сузуке;

19-21 апреля: Гран-при Китая в Шанхае;

3-5 мая: Гран-при Майами в Майами-Гарденс;

17-19 мая: Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле;

24-26 мая: Гран-при Монако в Монако;

7-9 июня: Гран-при Канады в Монреале;

21-23 июня: Гран-при Испании в Барселоне;

28-30 июня: Гран-при Австрии в Шпильберге;

5-7 июля: Гран-при Великобритании в Сильверстоуне;

19-21 июля: Гран-при Венгрии в Будапеште;

26-28 июля: Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршам;

23-25 августа: Гран-при Нидерландов в Зандворте;

30 августа-1 сентября: Гран-при Италии в Монце;

13-15 сентября: Гран-при Азербайджана в Баку;

20-22 сентября: Гран-при Сингапура в Сингапуре;

18-20 октября: Гран-при США в Остине;

25-27 октября: Гран-при Мексики в Мехико;

1-3 ноября: Гран-при Бразилии в Сан-Паулу;

21-23 ноября: Гран-при Лас-Вегаса в Лас-Вегасе;

29 ноября-1 декабря: Гран-при Катара в Лусеиле;

6-8 декабря: Гран-при Абу-Даби в Яс-Марине.

Как завершился сезон Формулы-1 в 2023 году

Заключительный этап Формулы-1 сезона-2023 состоялся в Абу-Даби. Его победителем стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Второй – Шарль Леклер (Ferrari), а замкнул тройку лидеров Джордж Расселл (Mercedes).

По итогам сезона австрийская команда Red Bull (860 очков) завоевала первое место в Кубке конструкторов, увеличив свой отрыв от ближайшего преследователя на 451 очко.

Конюшня Mercedes удержала преимущество в три очка над Ferrari, заняв второе место.

Напомним, Макс Ферстаппен выиграл третий чемпионский титул Формулы-1 за шесть этапов до завершения сезона. В личном зачете второе место у его партнера по команде Серхио Переса (Red Bull), а третье – у Льюиса Хэмилтона (Mercedes).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.