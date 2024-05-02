Календарь Формулы-1 на 2024 год: расписание этапов
Сезон Формулы-1 2024 года стартовал с двух этапов на Ближнем Востоке, которые провели на день раньше из-за Рамадана.
Всего в этом году поклонников королевских автогонок ожидают рекордные 24 этапа, что на два больше, чем в 2023-м. Соответственно, сезон будет длиннее по продолжительности: с февраля по декабрь, а не с марта по ноябрь.
Отметим, что в календарь Формулы-1 вернется Гран-при Китая, который не проводился с 2019 года из-за ограничений, связанных с Covid-19.
Также в сезоне-2024 состоится шесть спринтерских гонок. Первый заезд на 100 км принял китайский Шанхай. Далее спринт запланировали в Майами, Австрии, США, Сан-Паулу, Катаре.
Календарь Формулы-1 на 2024 год
- 29 февраля-2 марта: Гран-при Бахрейна в Сахире;
- 7-9 марта: Гран-при Саудовской Аравии в Джидде;
- 22-24 марта: Гран-при Австралии в Мельбурне;
- 5-7 апреля: Гран-при Японии в Сузуке;
- 19-21 апреля: Гран-при Китая в Шанхае;
- 3-5 мая: Гран-при Майами в Майами-Гарденс;
- 17-19 мая: Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле;
- 24-26 мая: Гран-при Монако в Монако;
- 7-9 июня: Гран-при Канады в Монреале;
- 21-23 июня: Гран-при Испании в Барселоне;
- 28-30 июня: Гран-при Австрии в Шпильберге;
- 5-7 июля: Гран-при Великобритании в Сильверстоуне;
- 19-21 июля: Гран-при Венгрии в Будапеште;
- 26-28 июля: Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршам;
- 23-25 августа: Гран-при Нидерландов в Зандворте;
- 30 августа-1 сентября: Гран-при Италии в Монце;
- 13-15 сентября: Гран-при Азербайджана в Баку;
- 20-22 сентября: Гран-при Сингапура в Сингапуре;
- 18-20 октября: Гран-при США в Остине;
- 25-27 октября: Гран-при Мексики в Мехико;
- 1-3 ноября: Гран-при Бразилии в Сан-Паулу;
- 21-23 ноября: Гран-при Лас-Вегаса в Лас-Вегасе;
- 29 ноября-1 декабря: Гран-при Катара в Лусеиле;
- 6-8 декабря: Гран-при Абу-Даби в Яс-Марине.
Как завершился сезон Формулы-1 в 2023 году
Заключительный этап Формулы-1 сезона-2023 состоялся в Абу-Даби. Его победителем стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Второй – Шарль Леклер (Ferrari), а замкнул тройку лидеров Джордж Расселл (Mercedes).
По итогам сезона австрийская команда Red Bull (860 очков) завоевала первое место в Кубке конструкторов, увеличив свой отрыв от ближайшего преследователя на 451 очко.
Конюшня Mercedes удержала преимущество в три очка над Ferrari, заняв второе место.
Напомним, Макс Ферстаппен выиграл третий чемпионский титул Формулы-1 за шесть этапов до завершения сезона. В личном зачете второе место у его партнера по команде Серхио Переса (Red Bull), а третье – у Льюиса Хэмилтона (Mercedes).