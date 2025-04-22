Ямаль, Байлз и Надаль: кому достались статуэтки спортивного Оскара в 2025 году

В Мадриде состоялась церемония вручения наград Laureus World Sports Awards-2025, на которой объявили лучших спортсменов года.

Шведский рекордсмен мира в прыжках с шестом и олимпийский чемпион Арман Дюплантис получил статуэтку лучшего спортсмена года, а лучшей атлеткой признали самую титулованную гимнастку в мире Симону Байлз из США.

Кроме Дюплантиса, в этой категории были номинированы также теннисист Карлос Алькарас, действующий чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен, олимпийский чемпион по плаванию Леон Маршан и велогонщик Тадей Погачар.

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У женщин, кроме Байлз, в номинации были такие спортсменки: футболистка и обладательница Золотого мяча Айтана Бонмати, легкоатлетки Сифан Гассан, Фаит Кипьегон и Сидни Маклафлин, а также теннисистка Арина Соболенко.

Laureus World Sports Awards-2025: список победителей

В номинации Икона спорта победил 22-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.

Мадридский Реал признали лучшей командой года по версии Laureus, а победитель Евро-2024 в составе сборной Испании 17-летний Ламин Ямаль получил приз мирового прорыва года.

Real Madrid are the Laureus World Team of the Year #Laureus25 | @realmadrid pic.twitter.com/rNMY2QiUbQ — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

Список победителей:

Спортсменка года: Симона Байлз;

Спортсмен года: Арман Дюплантис;

Команда года: Реал Мадрид;

Прорыв года: Ламин Ямаль;

Спортивная икона: Рафаэль Надаль;

Возвращение года: Ребекка Андраде;

Лучший параатлет: Цзян Юйянь;

Лучший спортсмен в экстремальных видах: Том Пидкок;

Достижения в течение жизни: Келли Слейтер.

Американец Келли Слейтер, которого считают самым выдающимся серфером всех времен, получил награду Laureus за достижения в течение карьеры. Ранее этой награды удостаивались Пеле, Билли Джин Кинг, Ники Лауд и Сергей Бубка.

Источник: Laureus

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