Ямаль, Байлз и Надаль: кому достались статуэтки спортивного Оскара в 2025 году
В Мадриде состоялась церемония вручения наград Laureus World Sports Awards-2025, на которой объявили лучших спортсменов года.
Шведский рекордсмен мира в прыжках с шестом и олимпийский чемпион Арман Дюплантис получил статуэтку лучшего спортсмена года, а лучшей атлеткой признали самую титулованную гимнастку в мире Симону Байлз из США.
Кроме Дюплантиса, в этой категории были номинированы также теннисист Карлос Алькарас, действующий чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен, олимпийский чемпион по плаванию Леон Маршан и велогонщик Тадей Погачар.
У женщин, кроме Байлз, в номинации были такие спортсменки: футболистка и обладательница Золотого мяча Айтана Бонмати, легкоатлетки Сифан Гассан, Фаит Кипьегон и Сидни Маклафлин, а также теннисистка Арина Соболенко.
Laureus World Sports Awards-2025: список победителей
В номинации Икона спорта победил 22-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.
Мадридский Реал признали лучшей командой года по версии Laureus, а победитель Евро-2024 в составе сборной Испании 17-летний Ламин Ямаль получил приз мирового прорыва года.
Real Madrid are the Laureus World Team of the Year #Laureus25 | @realmadrid pic.twitter.com/rNMY2QiUbQ
— Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025
Список победителей:
- Спортсменка года: Симона Байлз;
- Спортсмен года: Арман Дюплантис;
- Команда года: Реал Мадрид;
- Прорыв года: Ламин Ямаль;
- Спортивная икона: Рафаэль Надаль;
- Возвращение года: Ребекка Андраде;
- Лучший параатлет: Цзян Юйянь;
- Лучший спортсмен в экстремальных видах: Том Пидкок;
- Достижения в течение жизни: Келли Слейтер.
Американец Келли Слейтер, которого считают самым выдающимся серфером всех времен, получил награду Laureus за достижения в течение карьеры. Ранее этой награды удостаивались Пеле, Билли Джин Кинг, Ники Лауд и Сергей Бубка.
Источник: Laureus