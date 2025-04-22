Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Солидарность с Украиной: 9 мая в Киев приедут главы МИД Евросоюза
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ямаль, Байлз и Надаль: кому достались статуэтки спортивного Оскара в 2025 году

Рафаель Надаль
Фото: Getty Images

В Мадриде состоялась церемония вручения наград Laureus World Sports Awards-2025, на которой объявили лучших спортсменов года.

Шведский рекордсмен мира в прыжках с шестом и олимпийский чемпион Арман Дюплантис получил статуэтку лучшего спортсмена года, а лучшей атлеткой признали самую титулованную гимнастку в мире Симону Байлз из США.

Кроме Дюплантиса, в этой категории были номинированы также теннисист Карлос Алькарас, действующий чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен, олимпийский чемпион по плаванию Леон Маршан и велогонщик Тадей Погачар.

Сейчас смотрят

У женщин, кроме Байлз, в номинации были такие спортсменки: футболистка и обладательница Золотого мяча Айтана Бонмати, легкоатлетки Сифан Гассан, Фаит Кипьегон и Сидни Маклафлин, а также теннисистка Арина Соболенко.

Laureus World Sports Awards-2025: список победителей

В номинации Икона спорта победил 22-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.

Мадридский Реал признали лучшей командой года по версии Laureus, а победитель Евро-2024 в составе сборной Испании 17-летний Ламин Ямаль получил приз мирового прорыва года.

Список победителей:

  • Спортсменка года: Симона Байлз;
  • Спортсмен года: Арман Дюплантис;
  • Команда года: Реал Мадрид;
  • Прорыв года: Ламин Ямаль;
  • Спортивная икона: Рафаэль Надаль;
  • Возвращение года: Ребекка Андраде;
  • Лучший параатлет: Цзян Юйянь;
  • Лучший спортсмен в экстремальных видах: Том Пидкок;
  • Достижения в течение жизни: Келли Слейтер.

Американец Келли Слейтер, которого считают самым выдающимся серфером всех времен, получил награду Laureus за достижения в течение карьеры. Ранее этой награды удостаивались Пеле, Билли Джин Кинг, Ники Лауд и Сергей Бубка.

Читайте также
Билли Джин Кинг стала первой женщиной со звездой на аллее славы в Голливуде в новой категории
Біллі Джин Кінг

Источник: Laureus

Легка атлетика, Рафаэль Надаль, Реал Мадрид, Теннис, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Выход США из переговоров станет потерей стратегического партнера — Зеленский
Зеленский объяснил, как относится к возможному выходу США из переговоров
Украина никогда юридически не признает Крым за Россией — Зеленский
Это вне Конституции: Зеленский говорит, что Украина не признает Крым территорией РФ
РФ пытается вытолкнуть США из переговоров, Украина стремится к их участию — Зеленский
Володимир Зеленський
Украина не обсуждала новую помощь со США — Зеленский
MIM-104 Patriot
Еврокомиссия о вступлении в ЕС: Украина проводит скрининг с беспрецедентной скоростью
прапори України та ЄС

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь