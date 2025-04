Ямаль, Байлз и Надаль: кому достались статуэтки спортивного Оскара в 2025 году

В Мадриде состоялась церемония вручения наград Laureus World Sports Awards-2025, на которой объявили лучших спортсменов года.

Шведский рекордсмен мира в прыжках с шестом и олимпийский чемпион Арман Дюплантис получил статуэтку лучшего спортсмена года, а лучшей атлеткой признали самую титулованную гимнастку в мире Симону Байлз из США.

Кроме Дюплантиса, в этой категории были номинированы также теннисист Карлос Алькарас, действующий чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен, олимпийский чемпион по плаванию Леон Маршан и велогонщик Тадей Погачар.

У женщин, кроме Байлз, в номинации были такие спортсменки: футболистка и обладательница Золотого мяча Айтана Бонмати, легкоатлетки Сифан Гассан, Фаит Кипьегон и Сидни Маклафлин, а также теннисистка Арина Соболенко.

В номинации Икона спорта победил 22-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль.

Мадридский Реал признали лучшей командой года по версии Laureus, а победитель Евро-2024 в составе сборной Испании 17-летний Ламин Ямаль получил приз мирового прорыва года.

Real Madrid are the Laureus World Team of the Year #Laureus25 | @realmadrid pic.twitter.com/rNMY2QiUbQ

— Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025