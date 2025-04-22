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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ямаль, Байлз та Надаль: кому дісталися статуетки спортивного Оскара у 2025 році

Рафаель Надаль
Фото: Getty Images

У Мадриді відбулася церемонія вручення нагород Laureus World Sports Awards-2025, на якій оголосили найкращих спортсменів року.

Шведський рекордсмен світу у стрибках із жердиною та олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс отримав статуетку найкращого спортсмена року, а найкращою атлеткою визнали найтитулованішу гімнастку у світі Сімону Байлз зі США.

Окрім Дюплантіса, у цій категорії були номіновані також тенісист Карлос Алькарас, чинний чемпіон світу у Формулі-1 Макс Ферстаппен, олімпійський чемпіон з плавання Леон Маршан і велогонщик Тадей Погачар.

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У жінок, крім Байлз, у номінації були такі спортсменки: футболістка та володарка Золотого м’яча Айтана Бонматі, легкоатлетки Сіфан Гассан, Фаіт Кіп’єгон та Сідні Маклафлін, а також тенісистка Аріна Соболенко.

Laureus World Sports Awards-2025: список переможців

У номінації Ікона спорту переміг 22-разовий чемпіон турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль.

Мадридський Реал визнали найкращою командою року за версією Laureus, а переможець Євро-2024 у складі збірної Іспанії 17-річний Ламін Ямаль отримав приз світового прориву року.

Список переможців:

  • Спортсменка року: Сімона Байлз;
  • Спортсмен року: Арман Дюплантіс;
  • Команда року: Реал Мадрид;
  • Прорив року: Ламін Ямаль;
  • Спортивна ікона: Рафаель Надаль;
  • Повернення року: Ребека Андраде;
  • Найкращий параатлет: Цзян Юйянь;
  • Найкращий спортсмен в екстремальних видах: Том Підкок;
  • Досягнення протягом життя: Келлі Слейтер.

Американець Келлі Слейтер, якого вважають найвидатнішим серфером усіх часів, отримав нагороду Laureus за досягнення протягом кар’єри. Раніше цієї нагороди удостоювались Пеле, Біллі Джин Кінг, Нікі Лауд та Сергій Бубка.

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Джерело: Laureus

Легка атлетика, Рафаель Надаль, Реал Мадрид, Теніс, Футбол
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