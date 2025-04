Ямаль, Байлз та Надаль: кому дісталися статуетки спортивного Оскара у 2025 році

У Мадриді відбулася церемонія вручення нагород Laureus World Sports Awards-2025, на якій оголосили найкращих спортсменів року.

Шведський рекордсмен світу у стрибках із жердиною та олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс отримав статуетку найкращого спортсмена року, а найкращою атлеткою визнали найтитулованішу гімнастку у світі Сімону Байлз зі США.

Окрім Дюплантіса, у цій категорії були номіновані також тенісист Карлос Алькарас, чинний чемпіон світу у Формулі-1 Макс Ферстаппен, олімпійський чемпіон з плавання Леон Маршан і велогонщик Тадей Погачар.

У жінок, крім Байлз, у номінації були такі спортсменки: футболістка та володарка Золотого м’яча Айтана Бонматі, легкоатлетки Сіфан Гассан, Фаіт Кіп’єгон та Сідні Маклафлін, а також тенісистка Аріна Соболенко.

У номінації Ікона спорту переміг 22-разовий чемпіон турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль.

Мадридський Реал визнали найкращою командою року за версією Laureus, а переможець Євро-2024 у складі збірної Іспанії 17-річний Ламін Ямаль отримав приз світового прориву року.

Real Madrid are the Laureus World Team of the Year #Laureus25 | @realmadrid pic.twitter.com/rNMY2QiUbQ

— Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025