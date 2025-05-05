Я не жалею ни о чем: Ирина Коляденко о спортивной карьере, своем прошлом и общении с родителями

Серебряная медалистка Олимпиады, трехкратная чемпионка Европы, украинская борчиха Ирина Коляденко в развлекательном видеоподкасте Sport Talk рассказала о том, имеет ли собственный бизнес, о первой работе, какое прозвище имела в детстве, а также что хотела бы изменить в прошлом.

Имеет ли собственный бизнес

Ведущий Sport Talk Андрей Ковальский спросил у Ирины Коляденко, рассматривает ли борчиха какие-то варианты заработка, кроме спорта.

— Я попробовала еще год назад заниматься витаминами в Instagram. Открыла небольшой магазин, витамины заказывала. Нет, это не сотрудничество с брендами. Я подумала, что нужно немного формировать себе подушку (финансовую, — Ред.), чем я буду заниматься и как буду зарабатывать, если спорт закончится. Я попробовала себя в этом. Но мне не хватило банально времени на это все, — рассказала борчиха.

О первой работе

Спортсменка рассказала, что когда-то собирала клубнику на поле — это была ее первая работа.

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— Моя родная тетя ездила, села на автобус в какой-то садовый центр. Она ездила, зарабатывала деньги и меня брала с собой. Большой медовый центр — там была не клубника. Там были разные ягоды, разная работа, — поделилась Ирина.

Почему в детстве ее называли мальчиком-гимнастом

На вопрос Андрея Ковальского о том, какой спортсменка была в детстве и как она может себя описать в 10-12-летнем возрасте, Ирина Коляденко рассказала, что была пацанкой.

— Я поступила в спортивный интернат в Харькове. Это был 7 класс. Меня там называли “мальчик-гимнаст”. Я весила 30 кг, была очень маленькая, худая. У меня была короткая прическа, — поделилась она.

Спортсменка рассказала, что впервые такое прозвище ей дал повар в столовой.

— Прихожу в столовую впервые, иду с подносом. И мне повар говорит: мальчик-гимнаст, тебе не будет много? И все, кто стоял позади, просто упали, потому что были наши девушки, которые знают меня. Все, потом на меня пошло “мальчик-гимнаст”, — вспомнила Ирина.

Жалеет ли, что мало общалась с родителями

— В принципе, я не жалею, потому что не могу ничего уже изменить. Жалеть о том, что не могу изменить, — не вижу в этом смысла. Сейчас я пытаюсь как-то наладить контакт и забыть о том, что этих 20 лет между нами не было, — поделилась спортсменка.

Она рассказала, что старается чаще общаться с родителями. Признается, что с мамой это удается немного проще, чем с папой.

Появилось ли больше ухажеров

Украинская спортсменка отметила, что у нее действительно появилось больше ухажеров после того, как она стала более узнаваемой. Однако признается, что лично с ней трудно познакомиться.

— Если мне в Direct что-то пишут — я никогда не отвечаю на такие сообщения. А лично, пожалуй, познакомиться со мной довольно тяжело. Я как-то держу людей на дистанции, — призналась она.

Андрей Ковальский спросил у Ирины Коляденко, признавалась ли она когда-то в любви. Девушка ответила утвердительно и надеется, что это чувство взаимно, ведь это произошло совсем недавно.

Ирина рассказала, что если бы она могла вернуться в прошлое и изменить какой-то факт из своей биографии, то она оставила бы все, как есть сейчас.

— Абсолютно ничего не меняла бы. Все, что произошло со мной, сделало меня такой, какая сейчас есть. Да, я себе нравлюсь, — поделилась она.

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