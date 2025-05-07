На этой неделе станут известны оба финалиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. По состоянию на 7 мая уже известен первый финалист турнира.

Факты ICTV рассказывают, кто вышел в финал Лиги чемпионов 2025 года.

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов 2025 года примет Мюнхен. Первым участником решающего матча Лиги чемпионов стал миланский Интер.

Сейчас смотрят

В двухматчевом противостоянии с Барселоной Интер одержал победу со счетом 7:6 (3:3, 4:3) по сумме двух матчей.

Для нерадзурри это будет седьмой финал Лиги чемпионов в истории. Трижды Интер поднимал трофей в сезонах: 1963/64, 1964/65 и 2009/10. В то же время это также будет для команды второй финал ЛЧ за последние три года (в сезоне-2023/24 Интер проиграл Манчестер Сити 0:1).

Кто станет вторым финалистом Лиги чемпионов, станет известно в среду, 7 мая, в матче, который состоится в Париже между действующим чемпионом Франции ПСЖ и лондонским Арсеналом.

Первый матч в этой паре неделю назад завершился минимальной победой клуба из Парижа со счетом 1:0.

Финал Лиги чемпионов 2025 состоится в субботу, 31 мая, на стадионе Альянц Арена.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.