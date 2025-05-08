Известны финалисты Лиги конференций: кто будет бороться за трофей

В третьем по силе еврокубковом турнире Лиге конференций УЕФА сезона-2024/25 определились финалисты.

В решающем матче за трофей турнира сыграют лондонский Челси и испанский Реал Бетис.

Кто сыграет в финале Лиги конференций

В 1/2 финала Челси одолел в двух матчах шведский клуб Юргорден. Синие обеспечили по сути себе финал еще в первом матче, когда разгромили соперников 4:1.

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Во втором матче лондонцы лишь закрепили свое преимущество, минимальной победой 1:0.

Вторым финалистом стал испанский Реал Бетис, который в полуфинале одолел итальянскую Фиорентину. Зелено-белые одолели фиалок в первом матче 2:1, но итальянский клуб во втором матче в основное время одержал победу с таким же счетом.

Участник финала определился в экстратаймах благодаря голу форварда Бетиса Абде Эззальзули.

Финал Лиги конференций 2025 года состоится в среду, 28 мая, в польском Вроцлаве на Городском стадионе. Действующим победителем турнира является греческий Олимпиакос.

Напомним, финалистами Лиги чемпионов в 2025 году стали французский ПСЖ и миланский Интер.

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