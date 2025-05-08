Финал Лиги чемпионов 2025: когда и во сколько состоится матч ПСЖ — Интер

В финале Лиги чемпионов сезона-2024/25 встретятся миланский Интер и французский Пари Сен-Жермен.

В полуфинале нерадзурри обыграли Барселону (3:3, 4:3), а парижане нанесли два поражения лондонскому Арсеналу (1:0, 2:1).

Факты ICTV рассказывают, когда и во сколько финал Лиги чемпионов 2025, в рамках которого состоится матч ПСЖ — Интер.

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Когда финал Лиги чемпионов 2025

Финал Лиги чемпионов 2025 состоится в субботу, 31 мая. Начало матча ПСЖ — Интер в 22:00 по киевскому времени.

Финал Лиги чемпионов состоится на Альянц Арене в Мюнхене, Германия. Стадион вмещает более 75 тыс. зрителей.

Стадион во второй раз будет принимать финал Лиги чемпионов, впервые это произошло в 2012 году, когда Челси победил мюнхенскую Баварию в серии пенальти.

Планировалось, что Мюнхен примет финал ЛЧ еще в 2023 году, но впоследствии право на его проведение получил стадион имени Ататюрка в Стамбуле. Такое смещение произошло из-за пандемии коронавируса.

Где состоятся другие финалы еврокубков 2025 года

Финал Лиги Европы 2025 примет стадион Сан-Мамес в Бильбао (Испания);

Финал Лиги конференций 2025 примет стадион Вроцлав, во Вроцлаве (Польша);

Финал женской Лиги чемпионов 2025 примет стадион Жозе Алваладе в Лиссабоне (Португалия).

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