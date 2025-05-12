Шахтер – Динамо Киев: где смотреть онлайн матч финала Кубка Украины
Матч Шахтер — Динамо Киев в финале Кубка Украины по футболу определит обладателя трофея в сезоне-2024/25. Игра пройдет 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.
Начало матча — в 18:30 по киевскому времени.
Матч Шахтер — Динамо Киев, где смотреть и кто покажет горняков и бело-синих в финале Кубка Украины, рассказывают Факты ICTV.
Шахтер — Динамо Киев: где смотреть
Прямая трансляция матча Шахтер — Динамо Киев будет доступна бесплатно на YouTube-канале УПЛ ТВ.
Также трансляция финала Кубка Украины будет доступна на телеканале MEGOGO Спорт, который доступен на Т2.
На финале Кубка Украины между Шахтером и Динамо будет работать бригада рефери во главе с Николаем Балакиным.
Ему будут ассистировать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Дмитрий Панчишин.
В финал текущего розыгрыша Кубка Шахтер вышел благодаря победе над Полесьем в полуфинале, а Динамо в параллельном матче одолело Буковину.
Действующим обладателем Кубка Украины является Шахтер. В финале в 2024 году горняки одолели полтавскую Ворсклу со счетом 2:1.
По выигранным трофеям в розыгрыше Кубка Украины рекордсменом является именно Шахтер, который является 14-кратным победителем. Киевское Динамо выигрывало Кубок 13 раз.