Лучшая школьная поездка в жизни: гонщик Mercedes пригласил одноклассников в паддок

18-летний пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли пригласил весь свой класс в паддок в Имоле накануне Гран-при Эмилии-Романьи. Для итальянца это будет первая домашняя гонка с болидом Формулы-1.

Об этом сообщает ESPN и команда Mercedes.

Антонелли пригласил одноклассников в паддок на этапе в Имоле

Юная звезда Формулы-1 сочетает выступления за команду Mercedes в Формуле-1 со сдачей выпускных экзаменов.

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Во время медиа-дня в Формуле-1 на этапе в Имоле он пригласил 25 своих одноклассников и двух преподавателей на автодром.

– Да, я организовал это — благодаря некоторым людям из Mercedes. Мы смогли устроить это для школы. Я думаю, что это хороший способ для них увидеть этот мир собственными глазами. Раньше они смотрели гонки по телевизору, но на самом деле не знали, что происходит за ними, — сказал Антонелли на пресс-конференции.

Такой шаг гонщик назвал отличным способом поддерживать отношения с одноклассниками, ведь нечасто бывает дома и редко их видит. Он сказал, что “такие мелочи могут иметь большое значение”.

Команда Mercedes выложила совместный снимок Кими с одноклассниками в паддоке, подписав: Лучшая школьная поездка в жизни.

Best school trip ever! Kimi invited his whole class to Imola pic.twitter.com/91cHy08kLL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 15, 2025

В сезоне-2025 Антонелли заменил в Mercedes семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который перешел в Ferrari.

Антонелли стал первым итальянцем в Формуле-1 после Антонио Джовинацци, который последнюю гонку провел в 2021 году на Гран-при Абу-Даби за команду Alfa Romeo.

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Имоле где 16-18 мая. Лидерство в личном зачете Формулы-1 пока возглавляет Оскар Пиастри, который имеет 131 очко. Вторым идет Норрис с 115 очками, а Ферстаппен — третьим (99).

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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