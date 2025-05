Лучшая школьная поездка в жизни: гонщик Mercedes пригласил одноклассников в паддок

18-летний пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли пригласил весь свой класс в паддок в Имоле накануне Гран-при Эмилии-Романьи. Для итальянца это будет первая домашняя гонка с болидом Формулы-1.

Об этом сообщает ESPN и команда Mercedes.

Юная звезда Формулы-1 сочетает выступления за команду Mercedes в Формуле-1 со сдачей выпускных экзаменов.

Во время медиа-дня в Формуле-1 на этапе в Имоле он пригласил 25 своих одноклассников и двух преподавателей на автодром.

Такой шаг гонщик назвал отличным способом поддерживать отношения с одноклассниками, ведь нечасто бывает дома и редко их видит. Он сказал, что “такие мелочи могут иметь большое значение”.

Команда Mercedes выложила совместный снимок Кими с одноклассниками в паддоке, подписав: Лучшая школьная поездка в жизни.

Best school trip ever! Kimi invited his whole class to Imola pic.twitter.com/91cHy08kLL

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 15, 2025