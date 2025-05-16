Найкраща шкільна поїздка в житті: гонщик Mercedes запросив однокласників у паддок
18-річний пілот команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі запросив весь свій клас у паддок в Імолі напередодні Гран-прі Емілії-Романьї. Для італійця це буде перша домашня гонка з болідом Формули-1.
Про це повідомляє ESPN та команда Mercedes.
Антонеллі запросив однокласників до паддока на етапі в Імолі
Юна зірка Формули-1 поєднує виступи за команду Mercedes у Формулі-1 зі складанням випускних іспитів.
Під час медіадня у Формулі-1 на етапі в Імолі він запросив 25 своїх однокласників і двох викладачів на автодром.
— Так, я організував це – завдяки деяким людям з Mercedes. Ми змогли влаштувати це для школи. Я думаю, що це хороший спосіб для них побачити цей світ на власні очі. Раніше вони дивилися перегони по телевізору, але насправді не знали, що відбувається за ними, – сказав Антонеллі на пресконференції.
Такий крок гонщик назвав чудовим способом підтримувати стосунки з однокласниками, адже нечасто буває вдома і рідко їх бачить. Він сказав, що “такі дрібниці можуть мати велике значення”.
Команда Mercedes виклала спільний знімок Кімі з однокласниками у паддоку, підписавши: Найкраща шкільна поїздка в житті.
Best school trip ever! Kimi invited his whole class to Imola pic.twitter.com/91cHy08kLL
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 15, 2025
У сезоні-2025 Антонеллі замінив в Mercedes семиразового чемпіона світу Льюїса Гемілтона, який перейшов до Ferrari.
Антонеллі став першим італійцем у Формулі-1 після Антоніо Джовінацці, який останню гонку провів у 2021 році на Гран-прі Абу-Дабі за команду Alfa Romeo.
Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться в Імолі де 16-18 травня. Лідерство в особистому заліку Формули-1 наразі очолює Оскар Піастрі, який має 131 очко. Другим іде Норріс із 115 очками, а Ферстаппен ‒ третім (99).
Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.