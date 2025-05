Найкраща шкільна поїздка в житті: гонщик Mercedes запросив однокласників у паддок

18-річний пілот команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі запросив весь свій клас у паддок в Імолі напередодні Гран-прі Емілії-Романьї. Для італійця це буде перша домашня гонка з болідом Формули-1.

Про це повідомляє ESPN та команда Mercedes.

Юна зірка Формули-1 поєднує виступи за команду Mercedes у Формулі-1 зі складанням випускних іспитів.

Під час медіадня у Формулі-1 на етапі в Імолі він запросив 25 своїх однокласників і двох викладачів на автодром.

Такий крок гонщик назвав чудовим способом підтримувати стосунки з однокласниками, адже нечасто буває вдома і рідко їх бачить. Він сказав, що “такі дрібниці можуть мати велике значення”.

Команда Mercedes виклала спільний знімок Кімі з однокласниками у паддоку, підписавши: Найкраща шкільна поїздка в житті.

Best school trip ever! Kimi invited his whole class to Imola pic.twitter.com/91cHy08kLL

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 15, 2025