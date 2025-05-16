Найкраща шкільна поїздка в житті: гонщик Mercedes запросив однокласників у паддок

18-річний пілот команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі запросив весь свій клас у паддок в Імолі напередодні Гран-прі Емілії-Романьї. Для італійця це буде перша домашня гонка з болідом Формули-1.

Про це повідомляє ESPN та команда Mercedes.

Антонеллі запросив однокласників до паддока на етапі в Імолі

Юна зірка Формули-1 поєднує виступи за команду Mercedes у Формулі-1 зі складанням випускних іспитів.

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Під час медіадня у Формулі-1 на етапі в Імолі він запросив 25 своїх однокласників і двох викладачів на автодром.

— Так, я організував це – завдяки деяким людям з Mercedes. Ми змогли влаштувати це для школи. Я думаю, що це хороший спосіб для них побачити цей світ на власні очі. Раніше вони дивилися перегони по телевізору, але насправді не знали, що відбувається за ними, – сказав Антонеллі на пресконференції.

Такий крок гонщик назвав чудовим способом підтримувати стосунки з однокласниками, адже нечасто буває вдома і рідко їх бачить. Він сказав, що “такі дрібниці можуть мати велике значення”.

Команда Mercedes виклала спільний знімок Кімі з однокласниками у паддоку, підписавши: Найкраща шкільна поїздка в житті.

Best school trip ever! Kimi invited his whole class to Imola pic.twitter.com/91cHy08kLL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 15, 2025

У сезоні-2025 Антонеллі замінив в Mercedes семиразового чемпіона світу Льюїса Гемілтона, який перейшов до Ferrari.

Антонеллі став першим італійцем у Формулі-1 після Антоніо Джовінацці, який останню гонку провів у 2021 році на Гран-прі Абу-Дабі за команду Alfa Romeo.

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться в Імолі де 16-18 травня. Лідерство в особистому заліку Формули-1 наразі очолює Оскар Піастрі, який має 131 очко. Другим іде Норріс із 115 очками, а Ферстаппен ‒ третім (99).

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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