Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос впервые за три года

Теннисистка Ангелина Калинина стала четвертой украинкой, которая преодолела стартовый круг на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025.

В двух сетах она разгромила представительницу Армении Элину Аванесян со счетом 6:1, 6:2.

Калинина вышла во второй круг Ролан Гаррос-2025

Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут, за которые Ангелина сделала один эйс, допустила меньше невынужденных ошибок, чем соперница (18:24) и имела значительно больше виннеров — 26:12.

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Калинина начала первый сет с проигранной собственной подачи, но уже в следующем гейме оформила брейк. Следующие пять розыгрышей также были за украинкой.

Во второй партии Ангелина с двумя брейками сделала рывок 3:0, но позволила взять два очка в следующих геймах соперницы. Калинина реализовала матчпойнт на своей подаче с первого раза в восьмом гейме.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча между француженкой Луа Буассон и 24-й сеяной бельгийкой Элизе Мертенс.

Отметим, что последний раз Калинина преодолевала стартовый круг на Ролан Гаррос еще в 2022 году. Также она стала четвертой украинкой, которой это удалось сделать на нынешнем турнире после Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Юлии Стародубцевой.

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