Празднование победы Ливерпуля обернулось трагедией: авто протаранило толпу фанатов

В понедельник, 26 мая, во время празднования победы футбольного клуба Ливерпуль в Премьер-лиге в центре одноименного города произошла трагедия — автомобиль наехал на толпу болельщиков. Пострадали почти 50 человек, в том числе четверо детей.

Об этом пишет The Guardian.

На улицах Ливерпуля собрались тысячи фанатов, чтобы отметить победу своего клуба в Премьер-лиге. Однако праздник прервал неприятный инцидент.

В нескольких метрах от Королевского дворца и ратуши, уже после завершения парада и открытия улиц, водитель автомобиля наехал на толпу болельщиков. Около 18:00 на место прибыли экстренные службы.

Any guess on nation of origin? pic.twitter.com/mvvxPlcAio

They were celebrating a win at the Premier League.

BREAKING: A car has rammed through crowds of people in Liverpool.

Полиция задержала 53-летнего мужчину, которого подозревают в наезде. Правоохранители заявили, что инцидент не рассматривают как терроризм и других подозреваемых не ищут.

Quick to say he’s ‘white British’ but if he’d been anything else we still wouldn’t know the detail…

Police have given a fresh statement after a car drove into a crowd of Liverpool fans. https://t.co/MUAjyq4sfg

— Lisa (@lisareality1) May 27, 2025