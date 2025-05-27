Празднование победы Ливерпуля обернулось трагедией: авто протаранило толпу фанатов

В понедельник, 26 мая, во время празднования победы футбольного клуба Ливерпуль в Премьер-лиге в центре одноименного города произошла трагедия — автомобиль наехал на толпу болельщиков. Пострадали почти 50 человек, в том числе четверо детей.

Об этом пишет The Guardian.

В Ливерпуле автомобиль наехал на футбольных болельщиков

На улицах Ливерпуля собрались тысячи фанатов, чтобы отметить победу своего клуба в Премьер-лиге. Однако праздник прервал неприятный инцидент.

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В нескольких метрах от Королевского дворца и ратуши, уже после завершения парада и открытия улиц, водитель автомобиля наехал на толпу болельщиков. Около 18:00 на место прибыли экстренные службы.

BREAKING: A car has rammed through crowds of people in Liverpool. They were celebrating a win at the Premier League. Any guess on nation of origin?

pic.twitter.com/mvvxPlcAio — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) May 26, 2025

Полиция задержала 53-летнего мужчину, которого подозревают в наезде. Правоохранители заявили, что инцидент не рассматривают как терроризм и других подозреваемых не ищут.

Quick to say he’s ‘white British’ but if he’d been anything else we still wouldn’t know the detail… Police have given a fresh statement after a car drove into a crowd of Liverpool fans. https://t.co/MUAjyq4sfg — Lisa (@lisareality1) May 27, 2025

Во время ночной пресс-конференции скорая помощь Северо-Западного региона сообщила, что в больницы доставили 27 пострадавших. Двое из них, среди которых ребенок, получили тяжелые травмы. Еще около 20 человек получили помощь на месте.

Atropello en #Liverpool: policía descarta motivaciones terroristas 27 personas han sido hospitalizadas, dos de ellas graves, tras el #atropello múltiple durante las celebraciones del título de la Premier League de fútbol. Un hombre de 53 años fue detenido. /es pic.twitter.com/i6VtYkd4nw — DW Español (@dw_espanol) May 27, 2025

Свидетели рассказали, что царил настоящий хаос, ведь люди кричали, плакали, были сильно испуганы.

— Люди начали стучать в окна (автомобиля — Ред.). Потом они разбили окна, и он (видитель — Ред.) запаниковал и нажал на газ. Потом он в кого-то врезался, и этот человек взлетел в воздух, а он пробил остальных. Я никогда не видел ничего подобного, — рассказал свидетель инцидента.

По словам очевидцев, инцидент произошел буквально за 20-30 секунд. По мнению одного из мужчин, водитель “случайно кого-то сбил, а потом нажал на газ”.

Работники скорой помощи больницы Святого Джона первыми оказали помощь пострадавшим на Уотер-стрит. По словам свидетеля, экстренные службы прибыли буквально за секунды.

ФК Ливерпуль, политики и местные власти выразили поддержку пострадавшим.

О ситуации постоянно информировали премьер-министра Кира Стармера и министра внутренних дел Иветт Купер. Стармер поблагодарил службы за оперативную реакцию и призвал дать полиции пространство для расследования.

Источник : The Guardian

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