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Вікторія Васьковська, редактор сайта
5 мин.

Празднование победы Ливерпуля обернулось трагедией: авто протаранило толпу фанатов

автомобіль наїхав на футбольних уболівальників
Фото: Getty Images

В понедельник, 26 мая, во время празднования победы футбольного клуба Ливерпуль в Премьер-лиге в центре одноименного города произошла трагедия — автомобиль наехал на толпу болельщиков. Пострадали почти 50 человек, в том числе четверо детей.

Об этом пишет The Guardian.

В Ливерпуле автомобиль наехал на футбольных болельщиков

На улицах Ливерпуля собрались тысячи фанатов, чтобы отметить победу своего клуба в Премьер-лиге. Однако праздник прервал неприятный инцидент.

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В нескольких метрах от Королевского дворца и ратуши, уже после завершения парада и открытия улиц, водитель автомобиля наехал на толпу болельщиков. Около 18:00 на место прибыли экстренные службы.

Полиция задержала 53-летнего мужчину, которого подозревают в наезде. Правоохранители заявили, что инцидент не рассматривают как терроризм и других подозреваемых не ищут.

Во время ночной пресс-конференции скорая помощь Северо-Западного региона сообщила, что в больницы доставили 27 пострадавших. Двое из них, среди которых ребенок, получили тяжелые травмы. Еще около 20 человек получили помощь на месте.

Свидетели рассказали, что царил настоящий хаос, ведь люди кричали, плакали, были сильно испуганы.

— Люди начали стучать в окна (автомобиля — Ред.). Потом они разбили окна, и он (видитель — Ред.) запаниковал и нажал на газ. Потом он в кого-то врезался, и этот человек взлетел в воздух, а он пробил остальных. Я никогда не видел ничего подобного, — рассказал свидетель инцидента.

По словам очевидцев, инцидент произошел буквально за 20-30 секунд. По мнению одного из мужчин, водитель “случайно кого-то сбил, а потом нажал на газ”.

Работники скорой помощи больницы Святого Джона первыми оказали помощь пострадавшим на Уотер-стрит. По словам свидетеля, экстренные службы прибыли буквально за секунды.

ФК Ливерпуль, политики и местные власти выразили поддержку пострадавшим.

О ситуации постоянно информировали премьер-министра Кира Стармера и министра внутренних дел Иветт Купер. Стармер поблагодарил службы за оперативную реакцию и призвал дать полиции пространство для расследования.

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Источник: The Guardian

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