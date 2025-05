Святкування перемоги Ліверпуля обернулося трагедією: авто протаранило натовп фанатів

У понеділок, 26 травня, під час святкування перемоги футбольного клубу Ліверпуль в Прем’єр-лізі в центрі однойменного міста сталася трагедія – автомобіль наїхав на натовп уболівальників. Постраждали майже 50 осіб, зокрема четверо дітей.

Про це пише The Guardian.

На вулицях Ліверпуля зібралися тисячі фанатів, щоб відзначити перемогу свого клубу в Прем’єр-лізі. Однак свято перервав неприємний інцидент.

За кілька метрів від Королівського палацу та ратуші, вже після завершення параду та відкриття вулиць, водій автомобіля наїхав на натовп уболівальників. Близько 18:00 на місце прибули екстрені служби.

Поліція затримала 53-річного чоловіка, якого підозрюють у наїзді. Правоохоронці заявили, що інцидент не розглядають як тероризм й інших підозрюваних не шукають.

