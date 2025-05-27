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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
5 хв.

Святкування перемоги Ліверпуля обернулося трагедією: авто протаранило натовп фанатів

автомобіль наїхав на футбольних уболівальників
Фото: Getty Images

У понеділок, 26 травня, під час святкування перемоги футбольного клубу Ліверпуль в Прем’єр-лізі в центрі однойменного міста сталася трагедія – автомобіль наїхав на натовп уболівальників. Постраждали майже 50 осіб, зокрема четверо дітей.

Про це пише The Guardian.

У Ліверпулі автомобіль наїхав на футбольних уболівальників

На вулицях Ліверпуля зібралися тисячі фанатів, щоб відзначити перемогу свого клубу в Прем’єр-лізі. Однак свято перервав неприємний інцидент.

Зараз дивляться

За кілька метрів від Королівського палацу та ратуші, вже після завершення параду та відкриття вулиць, водій автомобіля наїхав на натовп уболівальників. Близько 18:00 на місце прибули екстрені служби.

Поліція затримала 53-річного чоловіка, якого підозрюють у наїзді. Правоохоронці заявили, що інцидент не розглядають як тероризм й інших підозрюваних не шукають.

Під час нічної пресконференції швидка допомога Північно-Західного регіону повідомила, що до лікарень доправили 27 постраждалих. Двоє з них, серед яких дитина, дістали важкі травми. Ще близько 20 осіб отримали допомогу на місці.

Свідки розповіли, що панував справжній хаос, адже люди кричали, плакали, були сильно перелякані.

– Люди почали стукати у вікна (автомобіля – Ред.). Потім вони розбили вікна, і він (водій – Ред.) запанікував і натиснув на газ. Потім він у когось врізався, і ця людина злетіла в повітря, а він пробив інших. Я ніколи не бачив нічого подібного, – розповів свідок інциденту.

За словами очевидців, інцидент стався буквально за 20-30 секунд. На думку одного з чоловіків, водій “випадково когось збив, а потім натиснув на газ”.

Працівники швидкої допомоги лікарні Святого Джона першими надали допомогу постраждалим на Вотер-стріт. За словами свідка, екстрені служби прибули буквально за секунди.

ФК Ліверпуль, політики та місцева влада висловили підтримку постраждалим.

Про ситуацію постійно інформували прем’єр-міністра Кіра Стармера і міністра внутрішніх справ Іветт Купер. Стармер подякував службам за оперативну реакцію і закликав дати поліції простір для розслідування.

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Джерело: The Guardian
Аварія, Велика Британія, Ліверпуль
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