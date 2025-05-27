Святкування перемоги Ліверпуля обернулося трагедією: авто протаранило натовп фанатів

У понеділок, 26 травня, під час святкування перемоги футбольного клубу Ліверпуль в Прем’єр-лізі в центрі однойменного міста сталася трагедія – автомобіль наїхав на натовп уболівальників. Постраждали майже 50 осіб, зокрема четверо дітей.

Про це пише The Guardian.

У Ліверпулі автомобіль наїхав на футбольних уболівальників

На вулицях Ліверпуля зібралися тисячі фанатів, щоб відзначити перемогу свого клубу в Прем’єр-лізі. Однак свято перервав неприємний інцидент.

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За кілька метрів від Королівського палацу та ратуші, вже після завершення параду та відкриття вулиць, водій автомобіля наїхав на натовп уболівальників. Близько 18:00 на місце прибули екстрені служби.

BREAKING: A car has rammed through crowds of people in Liverpool. They were celebrating a win at the Premier League. Any guess on nation of origin?

pic.twitter.com/mvvxPlcAio — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) May 26, 2025

Поліція затримала 53-річного чоловіка, якого підозрюють у наїзді. Правоохоронці заявили, що інцидент не розглядають як тероризм й інших підозрюваних не шукають.

Quick to say he’s ‘white British’ but if he’d been anything else we still wouldn’t know the detail… Police have given a fresh statement after a car drove into a crowd of Liverpool fans. https://t.co/MUAjyq4sfg — Lisa (@lisareality1) May 27, 2025

Під час нічної пресконференції швидка допомога Північно-Західного регіону повідомила, що до лікарень доправили 27 постраждалих. Двоє з них, серед яких дитина, дістали важкі травми. Ще близько 20 осіб отримали допомогу на місці.

Atropello en #Liverpool: policía descarta motivaciones terroristas 27 personas han sido hospitalizadas, dos de ellas graves, tras el #atropello múltiple durante las celebraciones del título de la Premier League de fútbol. Un hombre de 53 años fue detenido. /es pic.twitter.com/i6VtYkd4nw — DW Español (@dw_espanol) May 27, 2025

Свідки розповіли, що панував справжній хаос, адже люди кричали, плакали, були сильно перелякані.

– Люди почали стукати у вікна (автомобіля – Ред.). Потім вони розбили вікна, і він (водій – Ред.) запанікував і натиснув на газ. Потім він у когось врізався, і ця людина злетіла в повітря, а він пробив інших. Я ніколи не бачив нічого подібного, – розповів свідок інциденту.

За словами очевидців, інцидент стався буквально за 20-30 секунд. На думку одного з чоловіків, водій “випадково когось збив, а потім натиснув на газ”.

Працівники швидкої допомоги лікарні Святого Джона першими надали допомогу постраждалим на Вотер-стріт. За словами свідка, екстрені служби прибули буквально за секунди.

ФК Ліверпуль, політики та місцева влада висловили підтримку постраждалим.

Про ситуацію постійно інформували прем’єр-міністра Кіра Стармера і міністра внутрішніх справ Іветт Купер. Стармер подякував службам за оперативну реакцію і закликав дати поліції простір для розслідування.

Джерело : The Guardian

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