Отыгралась после 0:4: Ястремская вышла в третий круг Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2025. Она стала третьей украинкой, которая вышла в эту стадию.

В двух сетах Даяна одолела 11-ю сеяную “нейтральную” Диану Шнайдер, которая имеет паспорт РФ, со счетом 7:5, 7:5.

Ястремская обыграла Шнайдер на Роллан Гаррос

Теннисистки провели на корте 1 час и 51 минуту, за которые Даяна сделала четыре эйса, допустила больше невынужденных ошибок (39:13), но имела почти в пять раз больше виннеров — 42:9.

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В первом сете соперница сделала рывок в 4:0, но Даяна смогла перевернуть ход встречи, выиграв пять геймов подряд. Решающим стал 12-й гейм на подаче россиянки, который взяла Ястремская.

Во второй партии соперницы дважды обменялись брейками, а в 12-м гейме на подаче Шнайдер украинка с первого раза реализовала матчпойнт.

Следующей соперницей Ястремской станет еще одна “нейтральная” теннисистка Людмила Самсонова.

Отметим, что во втором круге другая украинка Юлия Стародубцева выбила из соревнований другую россиянку Анастасию Потапову.

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