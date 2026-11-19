Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на заявления футболиста Михаила Мудрика о возможном попадании мельдония в его организм в Украине. Он отверг обвинения в адрес УАФ и потребовал от игрока доказательств своих слов.

Об этом Шевченко рассказал в комментарии Tribuna.com.

Шевченко ответил на обвинения Мудрика

— Хочу выразить свою позицию относительно обвинений Михаила Мудрика. Прозвучали громкие заявления об УАФ, сборной Украины. Это безосновательная клевета на наших людей, которые честно и профессионально делают свою работу, – заявил Шевченко.

По словам президента УАФ, после отстранения Мудрика его представители несколько раз обращались к ассоциации с предложением “искусственно найти сотрудника, который бы взял на себя ответственность за появление мельдония в его допинг-пробе”.

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— УАФ отказалась – такое предложение противоречит принципам нашей работы. Обвинения со стороны представителей Михаила не нашли подтверждения или доказательств после многих исследований и проверок. Расследование и итоговое мировое соглашение с WADA и английской ассоциацией это подтверждают, – подчеркнул президент УАФ.

Шевченко объяснил, что после перехода Мудрика в лондонский Челси клуб обратился к УАФ с письмом.

В нем просили не предоставлять футболисту никаких медикаментов во время пребывания в составе национальной сборной. По словам президента ассоциации, персонал команды выполнил это требование.

— Главный тренер Сергей Ребров также согласовал для Михаила, чтобы на сборах с ним работали двое его личных специалистов. Именно эти люди следили за его режимом и восстановлением и помогали ему с бытовыми вопросами, – отметил Шевченко.

Он добавил, что УАФ провела все необходимые проверки по этому делу, передала представителям футболиста запрошенную информацию и поддерживала связь с людьми, которые занимались расследованием.

— Я знаю людей, которые работают в сборной много лет. Я доверяю им, ведь за все это время в команде не было никаких инцидентов, которые могли бы заставить усомниться в их профессионализме. Если у Михаила есть доказательства в подтверждение своих слов, пусть их предоставит. Если таких доказательств нет, я ожидаю, что он публично отзовет свои обвинения и извинится перед людьми, чью честность и профессионализм поставил под сомнение, – заявил он.

Заявление Мудрика относительно допинг-скандала

Михаил Мудрик впервые рассказал об обстоятельствах допингового дела в интервью Дмитрию Гордону.

Футболист предположил, что запрещенное вещество могло попасть в его организм только на территории Украины. На вопрос о возможной причастности УАФ к положительному результату допинг-теста он ответил утвердительно.

Мудрик также заявил, что мельдоний можно достать только в Восточной Европе.

— Препарат мог попасть в организм только в Украине. В Англии таких препаратов нет, – сказал футболист.

По его словам, в период, когда запрещенное вещество попало в организм, он приезжал в Украину исключительно для пребывания в расположении национальной сборной.

Недавно дисквалификация Михаила Мудрика завершилась. Футбольная ассоциация Англии урегулировала антидопинговое дело с участием украинского футболиста.

В 2024 году вингер сдал положительный допинг-тест. В его организме обнаружили мельдоний. Вместе с юридической командой Мудрик пытался доказать, что не употреблял запрещенные вещества.

Футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию. Футбольная ассоциация Англии признала его виновным в употреблении запрещенных веществ.

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