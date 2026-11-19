В четверг, 19 ноября, Государственная дума России приняла во втором и основном чтении федеральный бюджет на 2027-2029 годы с рекордными со времен СССР военными расходами. В следующем году на армию и силовые структуры Москва направит 21,3 трлн рублей – 44% всех бюджетных денег, урезав финансирование медицины, социальной поддержки, ЖКХ и повысив налоги.

О параметрах принятого бюджета РФ и прогнозах российского Минфина сообщает The Moscow Times.

Госдума РФ приняла бюджет на 2027-2029 годы

Согласно документу, в 2027 году российские власти планируют потратить на армию и закупку вооружения 35% федерального бюджета – фактически каждый третий рубль. Всего расходы по силовым статьям распределены следующим образом:

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расходы на национальную оборону возрастут на 32% – с 12,9 трлн рублей в 2026 году до 17,1 трлн рублей в 2027 году;

национальная безопасность (финансирование МВД, спецслужб и другое): расходы увеличатся на 7,6% по сравнению с нынешним годом и составят 4,6 трлн рублей.

Совокупно на армию и другие силовые ведомства в 2027 году Россия направит 21,3 трлн рублей, что составляет 44% всех расходов федерального бюджета.

Сокращение расходов на медицину, пенсии и экономику в РФ

В то же время с ростом военного бюджета российские власти урезают финансирование некоторых направлений. Среди них:

социальная поддержка населения (включая пенсионные выплаты) сократится на 6% – до 6,65 трлн рублей;

поддержка национальной экономики уменьшится на 3% – до 4,62 трлн рублей;

система жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) получит на 8% меньше – 1,83 трлн рублей;

здравоохранение сократится на 3% – до 1,81 трлн рублей.

С учетом инфляции реальные расходы по незащищенным бюджетным статьям в 2027 году упадут ориентировочно на 12%. Доля гражданских расходов в ВВП России снизится до 9%, что станет самым низким показателем с 2005 года.

Повышение налогов и многомиллиардный дефицит в РФ

Правительство РФ планирует ужесточить налоговое давление с 2027 года, чтобы профинансировать расходы на армию.

В частности, РФ хочет ввести налог на сверхприбыли для золотодобывающих предприятий и производителей цветных металлов и повысить максимальную ставку НДФЛ на пассивные доходы (в том числе на проценты по банковским вкладам) до 22%.

Кроме этого, российское правительство намерено увеличить до 22% НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах.

В российском Минфине рассчитывают, что новые налоги принесут казне 1,5 трлн рублей в 2027 году и еще 2,2 трлн рублей в 2028-2029 годах.

Однако даже дополнительное собрание не покроет дефицит федерального бюджета:

в 2027 году нехватка денег составит 5,4 трлн рублей;

в 2028 году – 5,1 трлн рублей;

в 2029 году – 5,2 трлн рублей.

В то же время в 2026 году бюджетный дефицит, по оценкам самого Минфина РФ, может достичь 7,3 трлн рублей, что вдвое превышает первоначальный прогноз.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия не смогла завершить более 290 федеральных строительных проектов (дорог, больниц и предприятий) общей стоимостью 9,5 трлн рублей.

В среду, 14 октября, Главное управление разведки Министерство обороны сообщало, что Россия потратит на войну против Украины всего около $144,4 млрд в 2026 году.

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