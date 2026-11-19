Три четверти украинских родителей (74%) отмечают сильное влияние войны на детство своих детей, а 87% отмечают изменения в их эмоциональном состоянии. В то же время 89% опрошенных оценивают уровень близости с детьми как высокий, а 67% каждый день говорят им о своей любви.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus, проведенного ко Всемирному дню ребенка (20 ноября).

Как война влияет на эмоциональное состояние детей

По данным исследования, 74% респондентов, имеющих детей до 18 лет, считают, что война сильно повлияла на детство их детей и возможность жить привычной жизнью. Не замечают такого влияния только 3% опрошенных.

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Изменения в эмоциональном состоянии детей из-за войны фиксируют 87% участников опроса, причем 44% сталкиваются с этим часто.

Несмотря на сложные обстоятельства, родители выделяют время на общение и общие дела с детьми. В будни они проводят в среднем 1 час 45 минут в день. В выходные общее время растет на 25 минут и составляет 2 часа 10 минут.

Чаще семейный досуг состоит из повседневных активностей, в частности, разговоров о том, как прошел день, совместных обедов и ужинов, пособий с учебой, игр и прогулок.

Четверть родителей тоже смотрят с детьми фильмы и играют в видеоигры. Кроме того, среди распространенных занятий экскурсии и путешествия, чтение книг, творчество и хобби, а также приготовление пищи и домашние дела.

Вовлеченность родителей и эмоциональная близость с детьми

Большинство опрошенных положительно оценивают отношения в семье. Около 89% респондентов определяют уровень близости с детьми как высокий (на 4 или 5 баллов по пятибалльной шкале, средняя оценка – 4,4 балла).

Открытое выражение чувств остается важной частью общения. Около 85% родителей говорят детям, что любят их, по меньшей мере несколько раз в неделю, а 67% делают это каждый день.

На основе кластерного анализа (по трем критериям: продолжительность общего времени, частота выражения любви и оценка близости отношений) аналитики Gradus поделили родителей на две группы:

69% — группа привлеченных родителей;

31% — группа родителей с дефицитом времени на детей.

Как отмечается, обе группы существенно не отличаются по уровню довольства, семейному положению, количеству детей в семье или оценке влияния войны на эмоциональное состояние несовершеннолетних.

Разница состоит в объеме общего времени и количестве активностей. Привлеченные родители имеют в среднем три разных совместных занятия с детьми, тогда как родители с дефицитом времени — два.

— Когда мы говорим о влиянии войны на детей, важно понимать, что речь идет о поколении, которое взрослеет в условиях длительной неопределенности. Для этих детей война уже стала частью обыденного опыта, а не временным нарушением привычной жизни. Это изменяет контекст, в котором формируются социальные навыки, представления о безопасности и отношениях с близкими, — отметила социологиня, основательница и CEO Gradus Евгения Близнюк.

В то же время она утверждает, что результаты исследования дают основания для сдержанного оптимизма, поскольку украинские родители сохраняют эмоциональную близость с детьми, находят возможности для общения, общих занятий и проявлений любви, несмотря на все вызовы.

— Именно семейная поддержка и ощущение близости могут стать важным ресурсом, помогающим детям справляться с негативным влиянием войны, — отметила социологиня.

Опрос провела компания Gradus 23-24 октября 2026 методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка охватила 1 тыс. респондентов в возрасте 18–60 лет и отображает структуру населения городов с более чем 50 тыс. жителей по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону (за исключением временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий).

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