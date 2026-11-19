Взрывы в Харькове прогремели в четверг, 19 ноября. Российские войска атаковали дроном Салтовский район. Попадание зафиксировали возле общественного транспорта. В результате удара повреждены магазины, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 19 ноября: какие последствия

— Враг нанес удар боевым дроном по Салтовскому району — по предварительной информации, есть пострадавшие, — отметил он.

Городской голова уточнил, что попадание произошло возле остановки общественного транспорта. В результате атаки были повреждены магазины.

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В настоящее время известно о пяти пострадавших.

Напомним, ночью 11 ноября Россия атаковала Харьков ракетами. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.

Одна из российских ракет ударила по территории гаражного кооператива в Салтовском районе.

Вспыхнул масштабный пожар, повреждены 72 гаража, автомобили и многоэтажные дома. Пострадала женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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