Взрывы в Харькове 19 ноября: БпЛА попал возле остановки, есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Харькове прогремели в четверг, 19 ноября. Российские войска атаковали дроном Салтовский район. Попадание зафиксировали возле общественного транспорта. В результате удара повреждены магазины, есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 19 ноября: какие последствия
— Враг нанес удар боевым дроном по Салтовскому району — по предварительной информации, есть пострадавшие, — отметил он.
Городской голова уточнил, что попадание произошло возле остановки общественного транспорта. В результате атаки были повреждены магазины.
В настоящее время известно о пяти пострадавших.
Напомним, ночью 11 ноября Россия атаковала Харьков ракетами. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.
Одна из российских ракет ударила по территории гаражного кооператива в Салтовском районе.
Вспыхнул масштабный пожар, повреждены 72 гаража, автомобили и многоэтажные дома. Пострадала женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 730-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.