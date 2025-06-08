Украина завершила ЧЕ-2025 серебром в групповых упражнениях по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике завершила свое выступление на чемпионате Европы-2025, проходящем в Таллинне, завоевав серебро в финале групповых упражнений.

В заключительном виде соревнований — композиции с тремя мячами и двумя обручами — украинские гимнастки заняли второе место.

Украина завершила ЧЕ-2025 серебром в групповых упражнениях

По результатам квалификационного этапа национальная команда прошла в единый финал в упражнении с мячами и обручами. В квалификации украинки набрали 25,550 балла, что позволило им занять пятое место и получить шанс побороться за медали. От лидеров они отстали на 2,15 балла.

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В состав команды, которая выступала в этом финале, вошли гимнастки Елизавета Азза, Диана Баева, Александра Ющак, Кира Ширикина и Валерия Перемета.

В финале украинская сборная показала второй лучший результат по сложности выполнения — 12,8 балла, уступив только представительницам Испании, которые получили 13,2 балла.

За технику исполнения украинки получили 6,550 балла, а за артистичность — 6,900 балла.

Общая оценка украинской команды в финале составила 26,250 балла. Этого результата хватило, чтобы подняться на вторую ступеньку пьедестала. Уступили украинки только Испании, которая победила с итоговым результатом 27,700 балла. Третье место заняла сборная Германии, набравшая 25,350 балла.

Результаты финала с тремя мячами и двумя обручами (Евро-2025):

Испания — 27,700 балла

Украина — 26,250 балла

Германия — 25,350 балла

Это серебро стало для украинской команды лучшим результатом на чемпионатах Европы за последние пять лет.

Последний раз сборная Украины поднималась так высоко в 2020 году: тогда гимнастки заняли второе место в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами, а также завоевали золото в выступлении с пятью мячами.

Скриншот: Суспільне. Спорт

Источник : Суспільне

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