Україна завершила ЧЄ-2025 сріблом у групових вправах з художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики завершила свій виступ на чемпіонаті Європи-2025, що проходить у Таллінні, здобувши срібло у фіналі групових вправ.

У заключному виді змагань – композиції з трьома м’ячами та двома обручами – українські гімнастки посіли друге місце.

Україна завершила ЧЄ-2025 сріблом у групових вправах

За результатами кваліфікаційного етапу національна команда пройшла до єдиного фіналу у вправі з м’ячами й обручами. У кваліфікації українки набрали 25.550 бала, що дозволило їм посісти п’яту позицію та отримати шанс поборотись за медалі. Від лідерок вони відстали на 2.15 бала.

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До складу команди, яка виступала у цьому фіналі, увійшли гімнастки Єлизавета Азза, Діана Баєва, Олександра Ющак, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета.

У фіналі українська збірна показала другий найкращий результат за складністю виконання – 12.8 бала, поступившись лише представницям Іспанії, які отримали 13.2 бала.

За техніку виконання українки отримали 6.550 бала, а за артистичність – 6.900 бала.

Загальна оцінка української команди у фіналі склала 26.250 бала. Цього результату вистачило, щоб піднятися на другу сходинку п’єдесталу. Поступилися українки лише Іспанії, яка перемогла з підсумком 27.700 бала. Третє місце посіла збірна Німеччини, яка набрала 25.350 бала.

Результати фіналу з трьома м’ячами та двома обручами (Євро-2025):

Іспанія – 27.700 бала

Україна – 26.250 бала

Німеччина – 25.350 бала

Це срібло стало для української команди найкращим результатом на чемпіонатах Європи за останні п’ять років.

Востаннє збірна України підіймалась так високо у 2020 році: тоді гімнастки посіли друге місце у вправі з трьома обручами і чотирма булавами, а також здобули золото у виступі з п’ятьма м’ячами.

Скріншот: Суспільне. Спорт

Джерело : Суспільне

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