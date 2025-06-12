Сборная Украины по волейболу “всухую” победила США в первом матче Лиги наций

Мужская сборная Украины по волейболу триумфально стартовала в своем дебютном матче Лиги наций, одолев бронзовых призеров Олимпиады 2024 – сборную США со счетом 3:0.

Историческая победа украинцев

Впервые в истории сине-желтые попали в Лигу наций, квалифицировавшись по итогам сезона 2024 благодаря высокой позиции в мировом рейтинге. И сразу же устроили громкий камбэк – американцы, даже несмотря на резервный состав, получили полноценный урок волейбола.

В первой партии украинцы сразу захватили инициативу и удерживали преимущество в пять очков. Только под конец американцам удалось немного сократить отставание – 25:22. Во втором сете команда Украины снова была более хладнокровной в решающие моменты – 25:20. А вот третий сет получился настоящим боевиком: США вырвались вперед, но украинцы сократили отставание и финишировали с преимуществом – 25:23.

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Самым результативным игроком стал Василий Тупчий. Он набрал 16 очков и был настоящим локомотивом команды.

Украина стала одной из двух команд, которые стартовали в Лиге наций с победы 3:0. Япония с таким же результатом переиграла Китай. Сейчас украинцы находятся на второй позиции в турнирной таблице.

Следующий матч состоится уже в пятницу, 13 июня, в 23:30 – соперниками сине-желтых станет сборная Кубы.

Источник : Суспільне

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