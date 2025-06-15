Тебя забыл спросить: Селезнев эмоционально ответил на замечание насчет русского языка

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев стал участником словесного конфликта из-за русского языка с юным футболистом.

Видео перепалки распространили ряд Telegram-каналов и страниц в TikTok.

Селезнев поссорился из-за языка с юношей

Инцидент произошел в медиафутбольной лиге между командами Odesa Football Media Team и FC Armat.

Сейчас смотрят

Футболист первой команды с никнеймом RENEPRO сделал замечание Селезневу за то, что тот общается на поле на русском языке.

После этого Селезнев, который выступает за FC Armat, не сдержал эмоций и ответил подростку.

– Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю четыре языка. Тебя забыл спросить. Сколько тебе лет? 16? Ты будешь учить меня, на каком языке говорить. Я буду говорить так, как хочу. У меня сын старше тебя, не надо меня учить. Не надо меня трогать, — возмутился Селезнев.

Когда парень попросил Селезнева не грубить ему, тот ответил, что не делает этого, потому что он его не обзывал и ничего подобного не высказывал в сторону подростка.

Забув тебе спитати, якою мовою мені говорити Колишній футболіст збірної України Селезньов посварився з 16-річним блогером через мову. pic.twitter.com/LhGAxxnJSV — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) June 15, 2025

Сам матч завершился победой команды Селезнева, а Евгений отметился хет-триком в воротах соперников и был признан лучшим игроком матча.

Напомним, в апреле футбольное фанатское сообщество обсуждало разговор одного из лидеров киевского Динамо Андрея Ярмоленко с юным болельщиком. Футболист высказал претензии одному из детей, что к нему обращались по прозвищу Ярмола.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.