Определились потенциальные соперники Шахтера в случае победы или поражения в первом туре ЛЕ

Донецкий Шахтер узнал потенциального соперника во втором туре квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 или во втором туре Лиги конференций в случае фиаско в первой игре ЛЕ.

Это стало известно 18 июня по итогам жеребьевки УЕФА этого раунда еврокубка.

Потенциальный соперник Шахтера во 2-м раунде ЛЕ

В случае выхода во второй тур квалификации Лиги Европы соперником донецкого Шахтера станет турецкий Бешикташ.

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Первый матч этой стадии состоится 24 июля, ответный матч запланирован на 31 июля.

Для этого горняки должны в первом раунде одолеть финский клуб Ильвес Тампере, с которым их накануне свел жребий. В случае вылета из Лиги Европы в первом раунде Шахтер сыграет с нидерландским АЗ во втором туре Лиги конференций.

Отметим, что для новоиспеченного наставника Шахтера Арды Турана Бешикташ является достаточно принципиальным соперником. Во главе Эюксора он трижды встречался с этим клубом, но во всех трех матчах терпел поражение с общим счетом 9:2.

Что касается Шахтера, то он трижды играл с Бешикташем в товарищеских матчах, одержав две победы, а еще одна игра завершилась ничьей. Последний раз команды встречались в июле 2024 года — тогда горняки победили 1:0.

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