Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Определились потенциальные соперники Шахтера в случае победы или поражения в первом туре ЛЕ

Шахтар
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер узнал потенциального соперника во втором туре квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 или во втором туре Лиги конференций в случае фиаско в первой игре ЛЕ.

Это стало известно 18 июня по итогам жеребьевки УЕФА этого раунда еврокубка.

Потенциальный соперник Шахтера во 2-м раунде ЛЕ

В случае выхода во второй тур квалификации Лиги Европы соперником донецкого Шахтера станет турецкий Бешикташ.

Сейчас смотрят

Первый матч этой стадии состоится 24 июля, ответный матч запланирован на 31 июля.

Для этого горняки должны в первом раунде одолеть финский клуб Ильвес Тампере, с которым их накануне свел жребий. В случае вылета из Лиги Европы в первом раунде Шахтер сыграет с нидерландским АЗ во втором туре Лиги конференций.

Отметим, что для новоиспеченного наставника Шахтера Арды Турана Бешикташ является достаточно принципиальным соперником. Во главе Эюксора он трижды встречался с этим клубом, но во всех трех матчах терпел поражение с общим счетом 9:2.

Что касается Шахтера, то он трижды играл с Бешикташем в товарищеских матчах, одержав две победы, а еще одна игра завершилась ничьей. Последний раз команды встречались в июле 2024 года — тогда горняки победили 1:0.

Читайте также
Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации ЛЧ
ФК Динамо

Связанные темы:

БешикташЛига ЕвропыЛига конференцийФутболШахтар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь